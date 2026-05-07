Confirmado: los propietarios que vendan su vivienda en alquiler deben indemnizar a los inquilinos que vivan en ella

Puede existir una compensación económica si esta decisión implica la salida anticipada del inquilino.

Las claves

Las claves Generado con IA La Ley de Arrendamientos Urbanos obliga a los nuevos propietarios a respetar el contrato de alquiler vigente tras la compraventa de una vivienda. Durante los primeros cinco o siete años del contrato, según si el arrendador es persona física o jurídica, el inquilino tiene garantizada la continuidad en la vivienda. Si tras ese periodo el nuevo propietario decide no renovar y el inquilino debe abandonar antes de lo pactado, el propietario vendedor debe indemnizar por daños y perjuicios. La indemnización puede incluir gastos de mudanza, incremento de renta en una nueva vivienda y otros costes asociados al cambio.

La compraventa de viviendas con inquilinos en España se ha convertido en uno de los focos más sensibles del mercado inmobiliario.

Impulsada por la presión de los precios y el interés de muchos propietarios por aprovechar el momento para desinvertir, cada vez es más habitual ver un cartel de se vende en una casa alquilada.

Sin embargo, este tipo de operaciones no solo tienen implicaciones comerciales, sino también legales, especialmente en lo que respecta a los derechos de los arrendatarios.

El marco de referencia es la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece que la transmisión de una vivienda no extingue, por sí sola, el contrato de alquiler en vigor.

En la práctica, esto significa que el comprador se subroga en la posición del anterior propietario y debe respetar íntegramente las condiciones pactadas: renta, duración y demás cláusulas.

Se trata de un mecanismo que busca garantizar la estabilidad del inquilino y evitar situaciones de desprotección.

La normativa fija, además, unos plazos mínimos de obligado cumplimiento. Cuando el arrendador es una persona física, el contrato debe mantenerse durante al menos cinco años, mientras que si se trata de una persona jurídica, el periodo se amplía a siete años.

Durante ese tiempo, el arrendatario tiene garantizada la continuidad en la vivienda, sin posibilidad de rescisión unilateral por parte del nuevo titular.

En este escenario, no existe derecho a indemnización, dado que no se produce ningún incumplimiento contractual.

No obstante, el conflicto aparece en los contratos que superan esos umbrales. Y es que a partir del quinto o séptimo año, el nuevo propietario puede decidir no continuar con el arrendamiento.

Si esta decisión implica la salida anticipada del inquilino respecto al plazo inicialmente acordado, se abre la puerta a una compensación económica.

Desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad suele recaer en el vendedor, que fue quien suscribió un contrato de mayor duración.

Al transmitir el inmueble sin garantizar su cumplimiento íntegro, puede incurrir en un supuesto de incumplimiento contractual.

Esto permite al inquilino reclamar daños y perjuicios, cuya cuantía no está fijada de antemano, pero que suele incluir gastos de mudanza, posibles incrementos de renta en una nueva vivienda o costes asociados a la búsqueda de alquiler.

Estas indemnizaciones pueden alcanzar importes relevantes, por ello, los expertos recomiendan analizar cada operación con detalle y valorar los riesgos que pueden aparecer antes de formalizar la venta.