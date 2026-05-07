Caída de la prórroga al alquiler: "Debería generar más oportunidades a los inquilinos a corto plazo”

Las claves

Las claves Generado con IA El Congreso derogó el decreto que prorrogaba los contratos de alquiler y limitaba las subidas de precios. Expertos consideran que la medida marca un punto de inflexión en el mercado inmobiliario, generando incertidumbre en el sector. Eliminar las limitaciones podría mejorar la confianza de los propietarios y aumentar la oferta de viviendas en alquiler a medio plazo. El efecto de la derogación será limitado si no va acompañado de reformas estructurales en el mercado de alquiler.

Era un secreto a voces y finalmente sucedió. El Congreso de los Diputados derogó el real decreto que incluía la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler por dos años más y la limitación de las subidas de precios.

Una medida, impulsada por Sumar, pero que fue rechazada en la Cámara Baja por PP, Vox, UPN y Junts (que votaron en contra) y PNV (que se abstuvo).

Según el Gobierno, la medida beneficiaba a 2,7 millones de personas. Y no son pocas las voces que se han levantado anunciando nuevas subidas de precio para quienes quieran vivir de alquiler.

Problema de fondo

Lo que no dudan los expertos es que la votación supone un punto de inflexión en el mercado inmobiliario. Además, la incertidumbre seguirá estando sobre la mesa.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha dicho que llevarán el decreto “las veces que haga falta”. El PP, por su parte, prosigue diciendo que “el decreto va en la dirección contraria”.

Desde el sector lo que sí tienen claro es que, todo lo que se ha hecho hasta ahora, no ha servido para resolver el problema de fondo.

“Los topes temporales distorsionan el mercado, reducen los incentivos para poner viviendas en alquiler y crean más incertidumbre en este caldo de cultivo que ya venimos viendo en los últimos meses”, afirma Carles Ribes, CEO y fundador de The Barrio.

Pero, viendo el vaso medio lleno, no duda en resaltar que eliminar estas limitaciones podría contribuir a mejorar la confianza de los propietarios.

“Tumbar el decreto devuelve mayor libertad contractual y más estabilidad a los propietarios, algo que a medio plazo debería ser más eficaz para generar más oportunidades a los inquilinos”, remarca Ribes.

Eso sí, no será de la noche a la mañana. “A corto plazo, va a generar más fricciones. Es avivar la llama de confrontación que parece existir entre propietarios e inquilinos, además de hacerlo por una decisión política que no va a ningún lado”.

Cierto que la derogación de la propuesta podría incentivar la entrada de nuevas viviendas al mercado. Pero Ribes sostiene que su efecto será limitado si no se acompaña de reformas más profundas.

“Esta medida debería provocar que el propietario tenga algo más de confianza y seguridad jurídica y contribuya a que haya más pisos en el mercado. Pero, por sí sola, no tendrá un impacto relevante porque las soluciones deben ser estructurales”, concluye.