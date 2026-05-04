Franc tiene 38 años y vive en un camión desde hace 7 años: “No pago alquiler, ni luz y apenas pago agua”

Las claves

Las claves Generado con IA Franc Molinos, de 38 años, vive en un camión camperizado desde 2016 junto a sus dos perros, sin pagar alquiler ni luz. Ha creado un negocio de camperización de camiones y comparte su experiencia nómada en redes sociales, libros y pódcast. Sus gastos mensuales rondan los 470 euros, muy por debajo del promedio de un alquiler convencional en España. Consigue ingresos a través de su actividad en redes sociales, donde acumula más de 100.000 seguidores en Instagram y 50.000 en TikTok.

Franc Molinos es un joven de 38 años creador de contenido y lleva desde el año 2016 viviendo de forma nómada en su camión camperizado con sus dos perros.

A raíz de su experiencia, ha creado un negocio de camperizar camiones para cualquiera que quiera sumarse a su estilo de vida.

De esta manera, a través de redes sociales ha ido comentando cómo ha sido llevar este estilo de vida, cómo son sus gastos y qué supone vivir en un camión camperizado.

"Ahora trabajo para vivir"

"Llevo siete años sin pagar alquiler, no pago luz y apenas pago agua", expresó Molinos. Con esto, especificó que no es porque "sea rico", sino porque decidió cambiar "una casa fija por una casa con ruedas".

"Mucha gente me pregunta cómo hago para vivir viajando y la respuesta es fácil: antes trabajaba para pagar facturas, ahora trabajo para vivir experiencias", señaló el joven nómada.

Franc Molinos, además ha escrito libros y hecho un pódcast donde relata cómo es llevar esta vida de nómada. Además, acumula más de 100.000 seguidores en Instagram y más de 50.000 en TikTok. Así, consigue generar ingresos para llevar esta vida.

No obstante, en otro de sus vídeos en redes sociales, desveló cuánto gasta mensualmente viviendo en un camión. En diésel y gasolina explicó que el gasto suele ir entre 30 euros y 150 euros.

#vanlifers #vivirsinmiedo ♬ sonido original - 4patasy4ruedas @francmolinosperez Siete años sin alquiler, sin facturas que me aten… y no, no es riqueza material, es libertad. Cambié estabilidad por movimiento, rutina por experiencias. Antes trabajaba para mantener una vida; ahora vivo una vida que no necesita tanto. A veces, ser rico no es tener más… es necesitar menos. . ¿Cambiarías todas tus comodidades para vivir sobre ruedas? . #vanlife

En llenado y vaciado de agua gasta entre 3 euros y 8 euros. La comida supone un gasto desde los 150 euros a los 200 euros, mientras que los snacks, porque Molinos vive con sus dos perros, cuestan aproximadamente 150 euros.

El mantenimiento del camión puede llegar a cifras de 200 euros, mientras que por el internet paga tan solo 35 euros mensuales. Al no contar con lavadora en su vivienda, debe acudir a lavanderías, lo que le supone un gasto aproximado de 20 euros.

Así, mensualmente Franc Molinos que vive en un camión con sus dos perros gasta alrededor de 470 euros. Aunque no todo el mundo sea capaz de llevar este estilo de vida, lo cierto es que un alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en España llega a suponer en promedio unos 1.200 euros al mes.