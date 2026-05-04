Carolina, electricista: “Hay meses en los que cobro 100€ y otros 3.000€, no puedo decir cuánto gano”

Las claves

Las claves Generado con IA Carolina, electricista venezolana en España, trabaja como autónoma y sus ingresos mensuales varían mucho, de 100 a 3.000 euros. Decidió independizarse tras rechazar mejores condiciones en una empresa y ahora prefiere establecer sus propios precios, sin rebajarlos. Ha vivido situaciones problemáticas con clientes que optaron por opciones más baratas y luego sufrieron instalaciones defectuosas. Denuncia el uso fraudulento de su carnet profesional por parte de una empresa y anima a los jóvenes a formarse en oficios.

Carolina tiene 29 años y trabaja como autónoma en el sector eléctrico. Original de Venezuela, la joven llegó a España con la necesidad de encontrar un rumbo a nivel laboral, lo que la llevó, tras consejo de su madre, a hacer un curso en electricidad.

Así, comenzó sus primeros trabajos como electricista, que al principio compaginó con otros empleos, e incluso llegó a instalar un edificio entero sola. No obstante decidió renunciar y hacerse autónoma cuando pidió mejores condiciones económicas y la empresa se lo rechazó.

Con esto, la joven venezolana comenzó su camino en esta línea de trabajo y reveló en el pódcast de Sector Oficios los entresijos del mismo.

"Yo prefiero trabajar sola"

En sus inicios como autónoma, la joven venezolana comentó que "mi padre me consiguió la primera obra y me dijo 'mira intenta no cobrar tan caro para que te la acepten".

Así, en sus inicios siguió este esquema; sin embargo, más adelante después de varios trabajos dejó esta mentalidad y decidió que "yo ya no tiro el precio porque yo ya empecé".

Esto la llevó a encontrarse con clientes que le presentaban situaciones un tanto surrealistas: "Me llegó un trabajo y me dice '¿Hay un presupuesto aquí?', yo le digo a la chica 'no sé son 5.000 euros', ella me responde que '¿Cómo me vas a cobrar 5.000 euros, que hay uno que me lo cobra por 3.000 euros?'".

Frente a esto, Carolina le respondió que "eres libre de hacerlo con el de 3.000 euros", a lo cual la cliente se decantó por esta opción; una situación mucho más recurrente de lo que parece.

No obstante, meses después señaló la venezolana que dicha cliente la contacta explicándole que "voy a juicio con los de la electricidad porque me dejaron tirada, me cobraron un dinero y me dejaron una instalación mal hecha, no funciona nada".

Carolina se ofreció a hacerle un informe a la clienta que detallase que en efecto la instalación estaba mal hecha y que pudiese utilizar esta información en el juicio, además de hacer bien la instalación.

Carolina, electricista: “Hay meses en los que cobro 100€ y otros 3.000€, no puedo decir cuánto gano”

"Fue pagar 3.000 euros por ahorrarse un dinero y es que ahora tiene que gastar el doble, irse a juicio, buscar que le devuelvan el dinero, que no se lo van a devolver y ver cuánto pasan en juicio", señaló la electricista buscando también transmitir un consejo: a veces lo más barato no es la mejor opción.

Además de esto, la electricista se ha encontrado con otras situaciones insólitas como que la primera empresa en la que trabajó se dedicó a utilizar su carnet de instaladora para firmar boletines de instalaciones meses después de que ella hubiese renunciado.

Esta otra situación se encuentra en manos de sus abogados ya que recalcó, lógicamente, que se rehúsa a firmar boletines de instalaciones que no ha hecho, sobre todo porque hay riesgo de incendios y de seguridad.

Otro de los puntos de ser trabajadora autónoma es que no siempre se cobra lo mismo. Sobre esto, la joven comentó que "yo no te puedo decir cuánto cobro al mes, porque igual hay un mes donde facturo 100 euros y hay otro donde puedo facturar 3.000 euros".

"Es que no es una obra, igual voy a una casa y pongo un interruptor... es un poco de todo", explicó Carolina exponiendo que sus ingresos mensuales realmente dependen de lo que haya hecho ese mes, no es una nómina fija.

Así, finalmente, la joven electricista quiso animar a la gente joven a formarse y aprender un oficio que aunque pueda parecer complicado al principio, a la larga, es gratificante.