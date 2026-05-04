Los abogados coinciden: "Si compras entradas para un concierto en tiempo de trabajo te pueden despedir o sancionar"

Las claves

Las claves Generado con IA Comprar entradas para conciertos durante el horario laboral puede ser motivo de sanción o despido, según abogados laboralistas. El uso del ordenador de empresa para fines personales, como comprar entradas, permite al jefe revisar el historial y justificar posibles medidas disciplinarias. La gravedad de la sanción depende de la frecuencia y el impacto en el desempeño laboral; un caso puntual no siempre será considerado falta grave. El Estatuto de los Trabajadores contempla el despido disciplinario si hay una disminución continuada y voluntaria del rendimiento laboral.

Es el día. Salen las entradas del concierto de tu artista favorito, pero la venta arranca por la mañana, en horario de trabajo. Piensas que es un motivo de fuerza mayor y que al jefe no le va a importar, ya que crees que es empático y que sabe que, si no te conectas a la cola virtual, es imposible que a día de hoy consigas un boleto por la alta demanda de compradores.

Sin embargo, no todos los jefes son iguales e incluso están amparados para reprender a los trabajadores que dediquen tiempo de su jornada laboral a meterse en las colas virtuales para comprar unas entradas para el próximo concierto, ya sea de Aitana, Shakira, Karol G o Estopa.

Así lo confirma el abogado laboralista Juanma Lorente en su perfil de TikTok. Si dedicas tiempo de trabajo para meterte en la página web oficial de la venta de entradas, "te pueden sancionar o incluso despedir porque estás realizando otra actividad en tiempo de jornada laboral".

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores?

Incluso, añade que si la compra de las entradas se hace a través del ordenador de la empresa, este sólo "se puede utilizar para fines profesionales, por lo que tu jefe se puede meter después en el historial para ver todo lo que has hecho", asegura el letrado.

Asimismo, Víctor Dávila, abogado en Heredia Cruces, hace una diferenciación entre si es una práctica recurrente o si se produce de forma puntual. "Comprar entradas para un concierto durante la jornada laboral no se considera automáticamente una falta grave. Dependerá del caso concreto, como la frecuencia y el impacto en el desempeño laboral".

Por ello, el despido disciplinario sólo puede tener lugar si "el incumplimiento es grave para justificar sanciones" importantes que deriven en un cese de las funciones, tal y como ha explicado a informativos Telecinco.

El Estatuto de los Trabajadores no regula algo tan específico como la pérdida de tiempo efectivo en situaciones concretas. Eso sí, estipula como causa de despido disciplinario en su artículo 54.2 la "disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado".

Por lo tanto, existe la posibilidad de que el jefe recurra a este pretexto para liquidar tu relación contractual con la empresa si considera que la adquisición de entradas para un concierto o para la realización de otra actividad desvinculada de las funciones laborales perjudica continuadamente al rendimiento laboral.