Susana está soltera y ha tenido su primer hijo a los 50 años: "Me dicen que más que la madre voy a ser la abuela"

Susana se ha convertido en madre a los 50 años.

Las claves

Las claves Generado con IA Susana, policía local de Madrid, ha sido madre soltera a los 50 años y ha recibido críticas y comentarios sobre su edad. A pesar de los prejuicios sociales y comentarios despectivos, Susana afirma que no le afectan y asume su maternidad con naturalidad y orgullo. Durante su embarazo sufrió críticas por mantener un estilo de vida activo, pero defiende que cumplir años no es un problema y que la maternidad es una experiencia especial. Susana destaca el desconocimiento sobre la fertilidad y los avances médicos, y asegura que su vida ahora está completamente dedicada a su hijo Leo.

Ser madre a los 50 años sigue generando debate, comentarios y, en muchos casos, críticas.

En una sociedad donde aún pesan ciertos prejuicios sobre la edad y la maternidad, historias como la de Susana rompen esquemas y abren nuevas conversaciones sobre los límites, los avances médicos y, sobre todo, la libertad personal.

Susana, policía local en un municipio de Madrid, ha decidido afrontar la maternidad en solitario y en una etapa de su vida que muchos consideran tardía.

Sin embargo, lejos de sentirse condicionada por las opiniones ajenas, lo deja claro en el programa Y Ahora Sonsoles: "Es el deporte nacional de España: criticar y hablar de lo que no sabemos".

En ese sentido, asegura que ha recibido comentarios de todo tipo, muchos de ellos centrados en su edad, pero insiste en que no le afectan.

Uno de los ataques más recurrentes ha sido el uso de la palabra "vieja" como forma de desprestigio. Su respuesta es contundente: "No me haces daño porque me llames vieja".

Para ella, cumplir años no es un problema, sino una realidad que asume con naturalidad. De hecho, explica que lleva el paso del tiempo "genial" y que no le preocupan las arrugas ni los cambios físicos.

Además, también ha tenido que escuchar comentarios sobre su rol como madre: "Me dicen que más que la madre voy a ser la abuela del niño".

Lejos de amedrentarse, Susana continúa con su vida cotidiana sin grandes cambios: trabaja, entrena y cuida de su hijo, Leo, completamente sola. "Sigo haciendo mi día a día a pesar de tener un crío yo sola", afirma, restando épica a su situación.

La presión no solo ha venido desde las redes sociales. Durante el embarazo, incluso recibió críticas sobre su estilo de vida activo: "En pocas palabras, me decían temeraria por hacer deporte".

Este tipo de comentarios, que cuestionaban incluso la salud del bebé, marcaron uno de los límites que no está dispuesta a tolerar.

Aun así, reconoce que su experiencia vital le ha ayudado a gestionar mejor estas situaciones. "A los 50 años es muy difícil que te hagan bullying", asegura, subrayando que su carácter y su profesión le han dado herramientas para afrontar cualquier crítica.

Más allá de las dificultades, Susana también pone en valor lo positivo de esta etapa. La maternidad, dice, siempre ha sido algo que consideraba especial: "Un hijo es lo más bonito que te puede pasar en la vida".

Su mayor satisfacción ha sido ver nacer a Leo sano, superando tanto los obstáculos médicos como los prejuicios sociales.

Su historia también refleja el desconocimiento que aún existe sobre los avances científicos actuales. "Tenemos muchísimo desconocimiento de la fertilidad", señala, reivindicando que las mujeres de hoy no son las mismas que hace décadas.

Ahora, con su hijo como prioridad absoluta, Susana lo tiene claro: "Mi vida solamente está para Leo".