Fini es dueña de una huerta de autoconsumo desde hace 5 años: "Invierto 300 euros al año y ahorro más de 1.000 euros"

Las claves

Las claves Generado con IA Fini Dorribo lleva cinco años gestionando una huerta de autoconsumo en Orense, cultivando verduras, hortalizas y criando gallinas. Invierte unos 300 euros anuales en su huerta y consigue ahorrar más de 1.000 euros al año en la compra de alimentos. El autoconsumo le permite sortear la subida de precios, prescindir de intermediarios y controlar la calidad de su alimentación. En Orense, el 35% de los hogares practica el autoconsumo, con un ahorro promedio anual de 537 euros, según el Instituto Gallego de Estadística.

Ante la subida generalizada de precios, cada vez más gente busca alternativas de lo más innovadoras. Precios que, según los datos de los últimos meses del Instituto Nacional de Estadística (INE), han subido a raíz de la guerra de Irán y el encarecimiento de los combustibles y fertilizantes, situándose la inflación en el 3,2% en el mes de abril.

En nuestro imaginario colectivo siempre aparece la posibilidad de romper con todo, montar un huerto y vivir en paz en el campo, alejados del ruido. Una idea que podría convertirse en una realidad porque hay provincias en las que cada vez son más comunes las prácticas de autoconsumo de verduras, frutas y hortalizas.

Uno de los ejemplos más claros es el de Fini Dorribo, que hace cinco años montó su huerta en Orense para empezar a cultivar repollos, lechuga, tomates, brócoli, pimientos de padrón, cebollas e incluso huevos gracias a que cuenta con varias gallinas.

Ahorro de más de 500 euros de media al año

En una entrevista con los servicios informativos de Antena 3, la mujer revela además que es muy rentable económicamente y que le permite sortear la incesante subida de los alimentos. En otras palabras, una gran victoria del autoconsumo.

"Al año invierto 300 euros, pero ahorro más de 1.000 euros. Y encima tengo de todo, no me falta un producto de temporada", señala la propietaria.

Su negocio tiene ya un lustro de vida y es un ejemplo para muchos otros dueños de terrenos. Fini vivía en Tenerife, pero optó por volver a su tierra y, precisamente, emprender en un huerto que le sirva para autoabastecerse. "Consumimos mucha cebolla y mucha lechuga", recalca.

Además, también gana en calidad alimentaria porque puede controlar el origen de lo que come ya que prepara su propio abono, hace semilleros y alimenta ella misma a sus gallinas. Sin olvidar que puede prescindir de los intermediarios y de los sistemas de producción industriales.

Según la Encuesta Estructural de Hogares del Instituto Gallego de Estadística (IGE), un 35% de los hogares de Orense reducen su gasto gracias al autoconsumo y el ahorro medio se sitúa en los 537 euros al año, prácticamente como una subida de sueldo mensual de en torno a 40 euros, ideal para un contexto de subida de la inflación.

Eso sí, en casos como los de Fini, la ganancia es bastante mayor, incluso duplicándolo, según ha confirmado la dueña del terreno durante la entrevista.