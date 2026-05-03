Carmen, sanitaria obligada a vivir en su coche por el precio del alquiler: “Es inviable el alojamiento”

Las claves

Las claves Generado con IA Carmen, auxiliar de enfermería en Marbella, ha tenido que vivir en su coche por no poder asumir el alto precio del alquiler en la zona. El precio del alquiler en Marbella alcanza los 19,4 euros por metro cuadrado, lo que supone más de 1.500 euros al mes por un piso de 80 m². Varios sanitarios se ven obligados a dormir en coches o autocaravanas cerca del hospital, ya que no pueden pagar una vivienda convencional. La proliferación de viviendas turísticas ha disparado los precios, dificultando la cobertura de plazas sanitarias y afectando la calidad de vida de los trabajadores.

El alquiler en España ha ido en constante aumento convirtiéndose en una de las principales preocupaciones de los españoles. Así, en provincias como Málaga el precio se sitúa en 16,8 euros por metro cuadrado.

No obstante, en Marbella, la situación es peor con 19,4 euros por metro cuadrado, esto se traduce en que una vivienda de 80 metros cuadrados supone un gasto de 1.552 euros mensuales.

Así, hay personas como Carmen, que es auxiliar de enfermería y trabajaba en el Hospital Costa del Sol; sin embargo, contó en Antena 3 que después de años viviendo en caravanas e incluso su coche, tuvo que rechazar el contrato por no poder hacer frente al alquiler. Lo peor es que hay más como ella.

"Es triste, es lamentable"

En los alrededores del hospital se pueden ver varias autocaravanas y coches adaptados donde residen los sanitarios que, como Carmen, no tienen otra alternativa.

"Tenía mi furgoneta, luego la tuve que vender, campericé mi coche y terminé durmiendo ahí durante varios contratos que se alargaron a lo largo de los años", comenzó relatando la auxiliar de enfermería.

La sanitaria expresó que a pesar de que en su coche camperizado "tenía una cama", la realidad era que "si a las tres de la mañana quieres ir al aseo no puedes".

Así, su siguiente paso fue trasladarse a Granada donde estuvo "yendo y viniendo", esta gestión al final le suponía "70 euros de gasolina que realmente es lo que gano hoy, entonces ¿para qué?".

Sin embargo, confesó que decidió rechazar el contrato con el hospital porque "es inviable el alojamiento y una residencia para las contrataciones de los sanitarios". Carmen confesó que lo cierto es que esta situación "es triste, es lamentable y es penoso".

Lo más preocupante, es que el caso de Carmen no es aislado, más sanitarios han comentado que el coste del alquiler les resulta inasumible.

Así lo expresó Adrián Fernández de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Marbella: "Hay habitaciones por 700 euros, 800 euros, pero también las hay por 1.000 y por 1.200 euros".

"Al final te sale a pagar el trabajar, entonces están tomando otra medida", señaló Fernández. Esta 'otra medida' es dormir en el aparcamiento del hospital o rechazar los contratos de residencia.

El representante de CSIF denunció que es necesario que "haya algún tipo de vivienda o de ayuda para los trabajadores". Con esto, de no tomarse ninguna medida para solucionar esta tétrica situación, se advierte que habrá una importante dificultad a la hora de cubrir plazas sanitarias en la zona, principalmente en verano.

La razón detrás de esta situación realmente es la alta proliferación de viviendas turísticas que han conseguido disparar el precio del alquiler a largo plazo y ha generado esta crisis habitacional.

"Es penoso que quienes cuidan de la salud de la ciudadanía tengan que vivir en condiciones de infravivienda o sinhogarismo encubierto para poder acudir a trabajar", comentaron fuentes cercanas al personal afectado a Europa Press.