Ya es oficial: se abre el plazo para que los contribuyentes puedan hacer la declaración de la Renta por teléfono

Las claves

Las claves Generado con IA Desde el 29 de abril se puede pedir cita para realizar la declaración de la Renta 2025 por teléfono, mediante el servicio 'Le Llamamos'. La ayuda telefónica de la Agencia Tributaria comenzará el 6 de mayo y permite que un técnico ayude al contribuyente sin acudir a una oficina. El plazo para presentar la declaración termina el 30 de junio; si se domicilia el pago, el límite es el 25 de junio. Se prevén más de 25 millones de declaraciones y la Agencia Tributaria espera ingresar 24.628 millones de euros y devolver 13.271 millones.

Los contribuyentes ya pueden empezar a solicitar desde este miércoles, 29 de abril, la cita previa para hacer la declaración de la Renta 2025 por teléfono.

Aunque la ayuda telefónica de la Agencia Tributaria comenzará a funcionar a partir del próximo 6 de mayo, ya se ha abierto el plazo para pedir hora.

Con este paso, la Agencia busca facilitar el proceso a quienes prefieren no hacerlo por internet o en persona, y optan por la comodidad de hacerlo con un agente.

Este servicio se conoce como 'Le Llamamos' y permite que un técnico de Hacienda llame al ciudadano para ayudarle a hacer y presentar su declaración sin tener que ir a una oficina.

El año pasado, este sistema permitió confeccionar 1.188.000 declaraciones y siguió siendo la vía principal de asistencia personalizada al contribuyente.

No obstante, desde el pasado 8 de abril se pueden presentar por internet. El plazo terminará el 30 de junio, aunque si se domicilia el pago, el límite será el 25 de junio.

Además, el plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

Para pedir cita, la Agencia recomienda hacerlo por internet o llamando al servicio automático en el 91 535 73 26.

Después, el sistema asigna un día y una hora para la llamada. En ese momento es importante tener preparados los documentos.

En esta campaña se prevé ingresar 24.628 millones de euros y devolver 13.271 millones.

En total, se esperan más de 25 millones de declaraciones debido al aumento del empleo.

Asimismo, la atención presencial empezará el 1 de junio, con cita previa desde el 29 de mayo.

La idea es que cada persona pueda elegir la forma que le resulte más cómoda para cumplir con sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos, ya que según indican desde la administración este servicio ya ha sido utilizado con éxito en campañas anteriores.