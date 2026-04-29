Manuel cierra su restaurante en España y señala a los clientes: "2 copas te cuestan 28€ y un arroz por 24€ te parece caro"

Las claves

Las claves Generado con IA Manuel, dueño de un restaurante artesanal en Madrid, ha cerrado su negocio debido al aumento de costes y la regulación más estricta. El empresario critica que los clientes consideran caro un plato de arroz por 24€, mientras pagan sin problema 28€ por dos copas premium, señalando un cambio en los hábitos de consumo. Manuel y otros restauradores alertan de la desaparición de los restaurantes artesanos y casas de comidas tradicionales por la inflación y el alza de los costes. Los testimonios reflejan la dificultad de mantener precios competitivos mientras suben los costes de materias primas y personal, generando un debate entre necesidades de consumidores y empresarios.

Los restaurantes de calidad de España están atravesando un momento complicado. En particular en Madrid, donde en 2025 se cerraron un total de 406 locales. Las causas son diversas, pero dos prevalecen: el aumento del precio de las materias primas, que encarece las facturas, y una regularización más estricta de la Administración que dispara los costes del personal.

Así lo cuenta Manuel, dueño de un restaurante artesanal que ha tenido que cerrar su negocio recientemente y que ha contado su historia en el programa radiofónico La tarde de Cope. Apunta directamente a la regularización, que ha elevado los costes hasta niveles inasumibles y que le obligó a subir los precios.

"Cada día se va regularizando todo muchísimo más y es necesario, pero por eso antes era barato. Por eso la gente antes pagaba una cerveza por 2,50 euros y ahora no", señala el empresario en la entrevista.

Cambio en los hábitos de consumo

Trata de contra argumentar las quejas de algunos clientes de que los precios de los restaurantes son demasiado altos. "Dos copas premium te salen por 28 euros, mientras que un plato de arroz por 24 euros te parece caro", dice irónicamente en alusión a que las prioridades de consumo también han cambiado.

En esta línea, hace hincapié en la importancia de proteger a los restaurantes artesanos, que a raíz de la inflación y del aumento de los costes están sufriendo para mantenerse a flote. Argumenta que "los restaurantes de toda la vida y las casas de comidas se están perdiendo, el artesano que, si no lo cuidamos, muere; y también la comida que hacen. Estoy cansado de que nos digan que somos sangrantes del personal".

@latardecope 📈 "Es bueno que se haya regularizado todo en la hostelería, pero eso también explica la subida de los precios" 🎙️ José Luis y Manuel han tenido que cerrar sus restaurantes, y explican a Pilar García Muñiz, en La Tarde, todos los problemas que les obligaron a cerrar su negocio ♬ sonido original - La Tarde COPE

Manuel se muestra crítico con el papel del consumidor, repartiendo cierta carga de responsabilidad a los clientes de la deriva de los restaurantes de nivel. "Es el propio consumidor quien lo hace", afirma.

Señala, así, una nueva tendencia en los cambios de consumo, donde la sociedad prescinde ligeramente de la calidad de los productos y se centra en productos más económicos, provocando que las cuentas de los restaurantes artesanales no cuadren, además de por el impacto de la inflación o los gastos burocráticos.

En la entrevista también ha participado José Luis, cuyo negocio tuvo que cerrar la persiana por motivos similares. Este maestro arrocero recuerda que él no puede "subir los arroces al ritmo que me han ido subiendo los precios" y que tampoco puede bajarlos porque usa "unos caldos con un pescado fresco mediterráneo que tiene su precio; el margen es mínimo".

Testimonios que dibujan muy bien una realidad compleja en España y un debate aún abierto: los consumidores necesitan precios más asumibles y los empresarios que se reduzcan las cargas regulatorias y la inflación para salir adelante.