Beatriz vive en Valladolid y trabaja en Madrid: "Tardo 3 horas en llegar, pero es inviable comprar un piso con 3 hijos"

Las claves

Las claves Generado con IA Beatriz vive en Valladolid y trabaja en Madrid, tardando 3 horas en llegar por la imposibilidad de comprar una vivienda en la capital con tres hijos. El fenómeno de los viajeros pendulares en España crece por el alto precio de la vivienda en las grandes ciudades. En 2025, unas 246.000 personas trabajan en Madrid pero viven en provincias cercanas, un 83% más que hace una década. El ahorro en vivienda compensa para muchos trabajadores los largos desplazamientos diarios, aunque afecta a su conciliación y calidad de vida.

Durante años, vivir lejos del trabajo era una elección ligada a la tranquilidad o al estilo de vida.

Hoy, en cambio, para miles de personas en España se ha convertido en una obligación marcada por un factor muy concreto: el precio de la vivienda.

La consecuencia es un fenómeno cada vez más visible, el de los llamados viajeros pendulares, que cruzan a diario cientos de kilómetros para poder trabajar en grandes ciudades sin poder permitirse residir en ellas.

Un ejemplo claro es el de Beatriz. Vive en Valladolid pero trabaja en Madrid, lo que la obliga a encadenar varios transportes desde primera hora de la mañana.

"Llegar al trabajo es un maratón, porque salimos de casa a las 5 de la mañana, cogemos un autobús hasta la estación de tren y cogemos uno hasta Chamartín. En Chamartín, cogemos el cercanías hasta el trabajo", ha explicado en La Tarde de COPE.

A pesar de dedicar más de cinco horas diarias a los desplazamientos, asegura que la decisión responde a una cuestión de supervivencia económica, ya que "es inviable comprar un piso en la capital con 3 hijos".

Este tipo de situaciones no es aislado. En los últimos años, el número de trabajadores que abandonan las grandes urbes para vivir en provincias cercanas no ha dejado de crecer.

En 2025, se estima que unas 246.000 personas trabajan en la Comunidad de Madrid pero viven en otras provincias, según microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Este fenómeno ha crecido de forma notable, ya que en 2015 la cifra se situaba en torno a las 134.500 personas, lo que supone un incremento cercano al 83% en una década. Provincias como Toledo, Guadalajara o Segovia figuran entre las más frecuentes como lugar de residencia.

Las diferencias de precios ayudan a explicar este movimiento. Según los informes de Idealista, el precio medio de la vivienda en Madrid capital se sitúa en torno a los 5.960 €/m², mientras que en la Comunidad de Madrid baja a unos 4.688 €/m², con diferencias aún mayores respecto a municipios periféricos.

Detrás de estas cifras se esconde un cambio profundo en la forma de vivir. El ahorro en vivienda compensa, en muchos casos, el desgaste de los desplazamientos diarios.

Pero el coste no es solo económico: horas de sueño perdidas, menor conciliación familiar y una sensación constante de vida en tránsito. El auge de los viajeros pendulares se ha convertido así en uno de los síntomas más claros de la tensión entre salario, vivienda y modelo de ciudad en España.