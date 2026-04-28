Lamine Yamal y Chris Martin colaboran con un 'youtuber' para recaudar 66 M destinados a ayudar a niños con cáncer

Un frame del directo de YouTube en el que el influencer Piotr Hancke recaudó dinero para niños con cánccer.

Las claves

Las claves Generado con IA El 'youtuber' polaco Piotr Hancke (Latwogang) recaudó más de 66 millones de euros en una transmisión en directo de nueve días para la organización Cancer Fighters Foundation. La iniciativa solidaria contó con el apoyo de figuras como Lamine Yamal, Chris Martin, Robert Lewandowski y Wojciech Szczęsny, quienes participaron en vídeos y retos para fomentar las donaciones. Durante el directo, participaron futbolistas del FC Barcelona y celebridades, que se sumaron a desafíos y canciones solidarias junto a niños con cáncer. El evento en vivo llegó a reunir hasta 1,4 millones de espectadores simultáneos y la cifra recaudada continúa aumentando.

El 'youtuber' polaco Piotr Hancke, conocido en línea por sus millones de seguidores como Latwogang, ha recaudado más de 280 millones de zlotys (más de 66 millones de euros) en una transmisión en directo ininterrumpida durante nueve días para una organización benéfica que lucha contra el cáncer infantil.

La retransmisión en vivo desde un piso de Varsovia, que comenzó el 17 de abril y finalizó el pasado domingo, contó con el apoyo de futbolistas como Lamine Yamal, Robert Lewandowski o Wojciech Szczęsny, y de estrellas como Chris Martin, vocalista de Coldplay, y el exportero del Arsenal, Wojciech Szczęsny.

La joven promesa del fútbol español apareció en un vídeo que Szczęsny subió a sus redes sociales con el fin de colaborar en la campaña, que tenía como objetivo recaudar fondos para la organización benéfica polaca Cancer Fighters Foundation (CFF).

„Obiecałem TikToka z Lamine Yamal jak uzbieramy 150mln złotych.



Wielkie uznanie dla latwogang

I dla nas Polaków- jesteśmy niesamowici 🇵🇱 ♥️”



Szczęsny i Yamal#Łatwogang pic.twitter.com/mNyrtvSscS — Mati (@FremdenlegionPL) April 26, 2026

El cantante de Coldplay fue de los primeros en poner su granito de arena: entró en una videollamada en directo interpretando una breve canción. Otros se raparon la cabeza en apoyo a los pacientes, incluido el propio Latwogang.

Durante los días que duró el directo de YouTube, el 'influencer' polaco hizo sonar en bucle una canción benéfica grabada por el rapero polaco Bedoes 2115 junto a niños con cáncer, una melodía que habla de la enfermedad y que se animaron a cantar los futbolistas en el vestuario del FC Barcelona.

Lewandowski también se sumó a la iniciativa compartiendo un vídeo en TikTok en el que aparece bailando el rap.

Tras saber la cuantía recaudada, el futbolista compartió un comunicado en Instagram en el que señalaba que estaba "orgulloso de ser polaco".

La cantidad de donaciones aún sigue actualizándose: en el momento de la publicación de este artículo, la plataforma Cancer Fighters Foundation recoge que los fondos aumentan hasta los 282.741.778,76 eslotis polacos, lo que al cambio son 66.587.102,61 euros.

Según la agencia de noticias PAP, el directo llegó a ser visto por 1,4 millones de personas a la vez.