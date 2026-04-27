España marca las normas: ayuda de 1.000€ por hijo a las familias que cumplan este requisito en 2026

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda posterior al Consejo de Ministros. : Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La ayuda consiste en un pago único de 1.000 euros por nacimiento o adopción de un hijo, exento de IRPF. Solo pueden acceder familias monoparentales, numerosas o con progenitor con discapacidad igual o superior al 65%. Se requiere residencia legal en España, el título administrativo en vigor y no superar los límites de ingresos establecidos. La prestación es compatible con otras ayudas y puede solicitarse hasta cinco años después del nacimiento o adopción.

Las familias monoparentales, numerosas o con un progenitor con discapacidad pueden optar por una prestación económica por el nacimiento o la adopción de menores con el objetivo de que sirva de apoyo económico.

No obstante, para acceder a este pago único de 1.000 euros es imprescindible cumplir con ciertos requisitos como acreditación oficial de residencia y el título administrativo correspondiente en vigor.

Así, la medida busca blindar el acceso a este dinero, dejando por fuera a cualquiera que no logre cumplir estas exigencias y destinarlo a quienes podrían realmente necesitarlo.

¿En qué consiste?

Esta ayuda es un pago único de 1.000 euros, es decir, que a diferencia de otras ayudas que son mensuales, esta prestación se recibe una sola vez y se concede por el nacimiento o la adopción de un hijo y es una prestación exenta del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).

Para ser beneficiario es preciso ser una familia monoparental, numerosa o que uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 65%.

Por otro lado, la familia tiene que vivir legalmente en España y no deben percibir ingresos anuales superiores a los límites establecidos por la Seguridad Social, el cual varía dependiendo del número de hijos a cargo. No obstante, si este límite es superado, pero está por debajo de un margen máximo, se puede recibir una cuantía reducida.

Además, es importante recalcar que en el caso de familias con dos progenitores, esta solo puede ser solicitada y concedida a uno de ellos. Por ejemplo, si uno es funcionario y el otro trabaja en una empresa privada, no se pueden pedir los 1.000 euros en ambos sitios.

Ahora bien, esta subvención sí es compatible con otras prestaciones como la ayuda por parte o adopción múltiple, las ayudas por orfandad, el subsidio por nacimiento y cuidado del menor, al igual que la asignación económica por hijo a cargo o el complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital.

Para cobrarla es preciso contar con el Documento Nacional de Identidad y que esté en vigor, el Libro de Familia, el Certificado de Discapacidad cuando sea necesario, Título de Familia Numerosa o carné de familia monoparental y los justificantes de ingresos, aunque suelen ser consultados internamente por la Seguridad Social.

Para solicitarla basta con entrar en la sede electrónica de la Seguridad Social y contar con el certificado digital. En el caso de no contar con el certificado se puede utilizar el formulario para envío telemático donde se pueden adjuntar fotografías de los documentos y el DNI.

Por último, es posible solicitar esta prestación hasta cinco años desde el nacimiento o adopción del menor. Sin embargo, se recomienda hacerlo en los primeros meses.