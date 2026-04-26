Estados Unidos apuesta por Marruecos: concede 226 millones de dólares para revolucionar su agricultura

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos ha concedido 226 millones de dólares a Marruecos para modernizar su agricultura dentro del programa "Alimentos para el Progreso". Marruecos es uno de los siete países seleccionados para este programa, cuyo objetivo es introducir nuevas tecnologías y reforzar el comercio internacional agrícola. Las exportaciones agrícolas estadounidenses a Marruecos crecieron un 38% en 2025, con especial demanda de frutos secos como las almendras. Marruecos está modernizando su sector agrícola y sus normativas para mejorar la seguridad alimentaria y su competitividad internacional.

Estados Unidos ha decidido dar un nuevo impulso a su relación con Marruecos y esta vez lo ha hecho centrándose en el sector agrícola.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha incluido a Marruecos entre los países prioritarios del programa "Alimentos para el Progreso" para el año fiscal 2026.

Una decisión que, según el periódico L'Economiste, muestra la confianza de Washington en el potencial de modernización del campo marroquí.

Dentro de este programa, Marruecos forma parte de un grupo reducido de siete países beneficiarios, junto con Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia.

El presupuesto total para 2026 es de 226 millones de dólares, que se repartirá en proyectos de varios años. Cada proyecto suele recibir entre 28 y 35 millones de dólares.

El objetivo no es otro que ayudar a mejorar la agricultura con nuevas tecnologías, aumentar la producción y reforzar las instituciones que facilitan el comercio internacional.

Además, también está en marcha el programa McGovern-Dole, que puede movilizar hasta 240 millones de dólares en cinco años. En este caso, el foco está en la seguridad alimentaria y el desarrollo de zonas rurales en varios países en desarrollo.

Las solicitudes de financiación se gestionan a través de la plataforma Grants.gov, lo que confirma una estrategia organizada de ayuda internacional.

El intercambio comercial entre ambos países también está creciendo. En 2025, las exportaciones agrícolas de Estados Unidos hacia Marruecos aumentaron un 38%, llegando a 815,5 millones de dólares.

Este crecimiento se debe sobre todo a la mayor demanda de productos alimentarios, especialmente frutos secos como las almendras, que alcanzaron 221,7 millones de dólares.

Sin embargo, Marruecos depende en parte de las importaciones de cereales y otros productos básicos, ya que el clima afecta a la producción local. Según informes del USDA, se espera que aumenten las importaciones de maíz en la temporada 2025/2026 debido a estas condiciones cambiantes.

El acuerdo de libre comercio entre ambos países, vigente desde 2006, facilita este intercambio.

Por ello, Marruecos también está modernizando sus normas agrícolas con leyes como la 28-07, mejorando en seguridad alimentaria, etiquetado y control de productos. Unos avances, que según destaca el USDA, ayudan al país a ser más competitivo y a integrarse mejor en el comercio internacional.