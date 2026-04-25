María Matos y los expertos en vivienda coinciden: “El crédito fluye con intensidad y se intensifica”

Las claves

Las claves Generado con IA Las hipotecas sobre vivienda crecieron un 15,8% en febrero de 2026 respecto al mes anterior y un 16,3% interanual, según el INE. El capital prestado alcanzó los 7.895 millones de euros y el importe medio por hipoteca subió a 173.280 euros, un 11% más que hace un año. El 66% de las nuevas hipotecas son a tipo fijo, aunque esta proporción ha disminuido respecto a máximos anteriores. Pese a que el crédito hipotecario sigue creciendo, las condiciones de financiación empiezan a endurecerse, con un tipo de interés medio del 2,88%.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de constitución de hipotecas sobre vivienda de febrero de 2026. Y los mismos reflejan un ascenso mensual del 15,8%. Porcentaje que, respecto al mismo mes del año pasado, asciende al 16,3%.

“Febrero consolida el impulso del mercado hipotecario, que continúa apoyado en unas condiciones de financiación todavía favorables y que siguen actuando como palanca de activación de la demanda”, afirma María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Y añade: “El crédito fluye con intensidad y se sitúa en niveles muy elevados, en línea con el dinamismo observado en el último año”.

Crecimiento sostenido

En línea con lo apuntado por Matos, Robin Decaux, CEO y cofundador de Equito, apunta que el crecimiento de hipotecas viene acompañado de un aumento significativo en el volumen de financiación.

Así, el capital prestado alcanzó los 7.895 millones de euros, mientras que el importe medio por hipoteca se situó en 173.280 euros, un 11,0% más que hace un año.

“No solo hay más operaciones, sino que cada operación es mayor. El crédito no solo fluye, se intensifica”, señala Decaux.

El dato de constitución de hipotecas no llega aislado ya que se produce tras 20 meses consecutivos de incrementos. “El mercado no solo crece, sino que lo hace cada vez más deprisa”, indica Ricard Garriga, consejero delegado de Trioteca.

Por su parte, Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, indica que “en comparación con el mismo mes del año pasado, el coste de financiación sigue siendo inferior, lo que favorece la accesibilidad al crédito”.

Y añade: “En cuanto a la tipología de los préstamos, las hipotecas a tipo fijo continúan siendo predominantes y representan alrededor del 66% del total, si bien se mantienen por debajo de los máximos alcanzados el pasado ejercicio”.

Con todo, y tal y como señala María Matos, hay una divergencia entre volumen y condiciones. ¿Por qué? Porque el mercado sigue creciendo en número de operaciones pero las condiciones de financiación comienzan a endurecerse de forma gradual.

Por lo tanto, el crédito sigue fluyendo aunque ya no lo hace en las mismas condiciones que meses atrás. Recordemos, el tipo de interés medio ya se sitúa en el 2,88%.

“La demanda se mantiene sólida, pero es la banca la que está empezando a redefinir el mercado desde la oferta de crédito. Tras un año de fuerte competencia comercial, las entidades están adoptando una posición más prudente, ajustando precios y condiciones y anticipándose a posibles movimientos futuros en los tipos de interés”, remarca María Matos.

Pese a ello, y como concluye Garriga, “hay entidades que continúan ofreciendo condiciones muy competitivas y otras que están subiendo tipos de forma más agresiva y lo están comunicando abiertamente”.