Hacienda marca los límites en la cantidad de dinero que se puede dar sin pagar impuestos a un familiar

Las claves

Las claves Generado con IA Las donaciones de dinero entre familiares, aunque sean habituales, pueden tener consecuencias fiscales y deben declararse mediante el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Hacienda exige declarar transferencias nacionales superiores a 10.000 euros, aunque las que superan los 6.000 euros también pueden ser investigadas. Las sanciones por no declarar correctamente una donación pueden ir desde 600 euros hasta el 50% del valor donado, dependiendo de la gravedad del caso. Las transferencias internacionales y el transporte de efectivo por encima de 10.000 euros también deben notificarse a la Agencia Tributaria.

Todos conocemos a alguien que ha sufrido una avería inesperada en el coche, una reforma con complicaciones o el estrés de no llegar a tiempo para cerrar la entrada de un piso nuevo, y ha recibido la ayuda de alguien cercano sin pensarlo dos veces.

Y es que aunque a muchos les parezca cosa del pasado, las ayudas familiares están más que a la orden del día.

Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que el dinero que se regala entre familiares puede considerarse una donación y, por tanto, tener consecuencias fiscales.

Los ingresos entre padres, hijos o hermanos han pasado a ser algo de lo más común y, aunque parezca un simple detalle, pueden activar la maquinaria fiscal si las cantidades suben más de lo previsto.

El problema surge porque esas transferencias se consideran donaciones. En ese punto ya no se trata de una simple ayuda, sino de una operación sujeta a impuestos y debe declararse mediante el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Y es que no hay un límite para declararlo. Desde los 5 euros que te da tu abuela, hasta la ayuda que te dan tus padres de 3.000 para el coche, todo son donaciones y están sujetas a impuestos.

Además, la ley española obliga a los bancos a vigilar estas operaciones. Y es que tal y como recuerdan las entidades, deben estar atentos y analizar las transacciones financieras para detectar operaciones sospechosas.

Ahora bien, el límite que utiliza Hacienda para exigir la declaración obligatoria es de 10.000 euros en transferencias nacionales. Cualquier operación que supere esa cantidad debe explicarse ante la Agencia Tributaria, el resto son opcionales aunque sí están vigiladas.

Y es que el control empieza antes. Las transferencias que superen los 6.000 euros también están sujetas a una investigación por parte de la Agencia Tributaria. Y las menores a esta cantidad, aunque las suele pasar por alto, también pueden ser objeto de preguntas.

Si no se declara correctamente, las sanciones pueden ser importantes. La Agencia Tributaria aplica multas que van desde los 600 euros hasta el 50% del valor donado, en función del caso.

Además, puede añadirse una amonestación pública o privada si la infracción se considera grave.

Un control que se realiza en virtud de la normativa antiblanqueo y por el que Hacienda puede llamar a tu puerta y pedir explicaciones.

Asimismo, para quienes manejan cantidades elevadas, existen otras obligaciones adicionales. Y es que las transferencias internacionales superiores a 10.000 euros también deben declararse expresamente, lo mismo que el dinero que se transporta físicamente dentro o fuera del país cuando supera esa cifra.

Igualmente hay que notificar los movimientos en efectivo dentro de España cuando se rebasan los 100.000 euros.

Por lo que aunque no existe un tope que te diga cuánto dinero regalar, hay que cumplir con la normativa cuando las cantidades son relevantes, ya que aunque no sea la intención, puede implicar fraude o evasión.