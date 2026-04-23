Confirmado por la ley: el trabajador tiene derecho a pedir un adelanto de su salario por el trabajo ya realizado

Las claves

Las claves Generado con IA El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar un adelanto del salario por el trabajo ya realizado. El adelanto solo puede ser por la parte proporcional del mes ya trabajada, no por el salario completo del mes. La empresa debe abonar el anticipo solicitado, ya que corresponde a dinero que el trabajador ya ha generado. El anticipo se puede solicitar directamente por el trabajador o, con autorización, a través de los representantes legales.

¿Alguna vez te has enfrentado a un gasto imprevisto a mitad de mes y has mirado el calendario contando con angustia los días que faltan para cobrar?

La lavadora se estropea, llega una factura del taller mecánico o tienes que hacer frente a una avería urgente en casa.

En esos momentos de agobio financiero, muchos trabajadores piensan inmediatamente en recurrir a préstamos personales o en pedir ayuda a familiares, desconociendo que la solución podría estar mucho más cerca en su propio puesto de empleo.

La realidad es que no tienes que esperar a final de mes o al día habitual de abono fijado por tu empresa si necesitas liquidez urgente. Tienes un derecho laboral garantizado que te protege.

El Estatuto de los Trabajadores, la norma máxima que rige las relaciones laborales en España, es muy claro y garantista al respecto. Concretamente, en su artículo 29, dedicado a la "liquidación y pago" del salario, se blinda el derecho de los empleados a acceder a su dinero de forma anticipada.

Este derecho forma parte de la regla general que obliga al empresario a pagar de forma puntual, estableciendo que el periodo temporal para el abono de las retribuciones regulares "no podrá exceder de un mes".

Ahora bien, es crucial entender cómo funciona exactamente este mecanismo para no generar falsas expectativas. La ley no obliga a la empresa a concederte un préstamo ni a pagarte por adelantado el mes completo el día cinco.

El texto legal especifica de forma exacta que los trabajadores tienen derecho a percibir, "sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado".

En la práctica, si cobras 1.500 euros al mes y solicitas un adelanto el día 15, solo puedes pedir la parte proporcional ya trabajada: 750 euros. La empresa debe abonártelo, ya que es un dinero que ya has generado.

Este mecanismo es muy sencillo de utilizar. La normativa establece que puedes solicitar el adelanto directamente y, además, prevé que, con tu autorización previa, también puedan hacerlo tus representantes legales.

En definitiva, conocer a fondo la legislación laboral es fundamental para hacer valer nuestras garantías. El anticipo de nómina no es un favor excepcional que te hace la empresa, ni una concesión especial sujeta a su voluntad; es un derecho innegable. Si necesitas tu dinero antes de tiempo por un imprevisto, puedes solicitarlo con total seguridad y respaldo legal.