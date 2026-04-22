Estados Unidos recula: obligado a reembolsar 141.000 millones de euros tras declararse ilegales sus aranceles

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos reembolsará 141.000 millones de euros tras declararse ilegales los aranceles impuestos durante el mandato de Donald Trump. El Tribunal Supremo dictaminó que el presidente no tiene autoridad para imponer aranceles unilateralmente, competencia reservada al Congreso. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha activado un sistema digital para tramitar los reembolsos a miles de importadores afectados. Más de 33.000 importadores se vieron afectados, realizando más de 53 millones de entradas de mercancías sujetas a los aranceles ahora invalidados.

El dictamen de los tribunales estadounidenses ha llevado al Gobierno de Donald Trump a dar marcha atrás a sus polémicos aranceles que fueron declarados ilegales.

Frente a esto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha activado un sistema de reembolso masivo para tramitar la devolución de más de 141.000 millones de euros en aranceles.

Esta medida afecta a miles de importadores que venden sus productos a Estados Unidos que han visto cómo la ley estadounidense reconoció que estos gravámenes suponían un abuso de poder y obliga a Washington a resarcir los daños causados al comercio internacional.

¿Cómo funcionará esto?

Es importante recordar que desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha llevado a cabo muchas medidas que han revolucionado la geopolítica actual, entre ellas, anunciar una serie de aranceles a los países importadores.

Dentro de la polémica que generaron estos aranceles, se abrió el caso Learning Resources, Inc. v. Trump y el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró estos gravámenes ilegales justificando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles de forma unilateral.

Realmente, la facultad de establecer y recaudar impuestos y aranceles corresponde exclusivamente al Congreso y no puede ser usurpada por el Ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia económica.

Teniendo este contexto en cuenta, la sentencia de los tribunales no estableció cómo se haría esta devolución, por esto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha activado la primera fase de una herramienta digital para procesar dichos reembolsos.

"La CBP lanzará la primera fase el 20 de abril de 2026. La Fase 1 se limita a ciertas declaraciones pendientes de liquidación y a ciertas declaraciones dentro de los 80 días posteriores a su liquidación", señaló la oficina aduanera en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Así, los importadores registrados y agentes de aduanas autorizados deben utilizar el portal ACE (Automated Commercial Environment) para proporcionar su información bancaria y tramitar el reembolso de forma electrónica.

El monto total estimado de los aranceles pagados o depositados llega a unos 166.000 dólares, 141.000 euros.

Hasta principios de abril, ya se habían registrado solicitudes de reembolso por un valor de 127.000 millones de dólares, alrededor de 107.740 millones de euros, de más de 56.000 importadores.

El objetivo es que los importadores y agentes autorizados prevean que los reembolsos se realicen al menos 60 o 90 días después de la aceptación de su declaración.

Así, según explicó Brandon Lord, director ejecutivo de la autoridad aduanera, más de 33.000 importadores se vieron afectados por estos aranceles, realizando más de 53 millones de entradas de mercancías sujetas a estos gravámenes ahora invalidados.

Esta medida busca por fin cerrar un largo conflicto legal sobre la autoridad del poder Ejecutivo en Estados Unidos y recuerda al presidente Trump que para imponer aranceles de emergencia, debe contar con la aprobación del poder Legislativo.