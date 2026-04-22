La UE pide ayuda a Trump: importará más combustible de EEUU para evitar la cancelación de miles de vuelos este verano

Las claves

Las claves Generado con IA La UE planea aumentar la importación de combustible de aviación desde EEUU debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán. El objetivo es reducir la dependencia del queroseno de Oriente Medio, que representa entre el 30% y el 40% del total utilizado en Europa. Las aerolíneas europeas advierten de posibles cancelaciones de vuelos y subidas de precios por la escasez de combustible este verano. La Comisión Europea también apuesta por fomentar combustibles de aviación sostenibles para reforzar la autosuficiencia energética.

El 28 de febrero arrancó la guerra de Irán. Estados Unidos e Israel trataron de destruir el régimen de los ayatolás rápidamente, pero a día de hoy, casi dos meses después, el conflicto sigue presente. Las consecuencias económicas ya han golpeado el bolsillo de todos los españoles, pero si se alarga podría incluso provocar la cancelación de miles de vuelos.

Este se debe a que el combustible de los aviones, el queroseno, llega a Europa a través del estrecho de Ormuz, que sigue bloqueado a raíz de la guerra. En consecuencia, tal y como confirma Reuters, la Unión Europea (UE) va a instar a los estados miembros a aumentar las importaciones de combustible desde Estados Unidos.

Este movimiento, pendiente de concretarse, implica la reducción de la dependencia de queroseno de los países de Oriente Medio, que es el 30% o 40% del total, con el objetivo de evitar un caos aéreo que arruine las vacaciones de miles de europeos.

EEUU es el principal productor de petróleo mundial

En el plan de Bruselas para paliar los efectos económicos del conflicto bélico, que aún se está perfilando, va a hacer hincapié a su vez en la autosuficiencia y la resiliencia mediante el uso de combustibles de aviación sostenibles o sintéticos.

No obstante, aunque se apuesten por recursos alternativos, la UE sabe que necesita un proveedor adicional que compense la carencia de gasolina procedente de países como Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos o el propio Irán.

Aunque las relaciones entre Europa y Washington se hayan enfriado desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, la agencia de noticias revela que el órgano comunitario quiere apostar por el queroseno del gigante americano, que además es el mayor productor de petróleo del mundo con 28,8 millones de barriles diarios.

Mientras Europa encuentra vías energéticas alternativas en este complejo contexto económico, las aerolíneas ya están advirtiendo a los usuarios que compren los billetes para este verano "lo antes posible".

"Un verano duro"

En España, el caso más sonado es el de la española Volotea, compañía low cost que impuso desde el mes de marzo el pago de un recargo variable de hasta 14 euros por pasajero.

Asimismo, el Comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha incidido en que la crisis energética motivada por la situación en Oriente Medio va a tener graves repercusiones para los europeos. "Nos tenemos que preparar para un verano duro", ha afirmado el político danés.