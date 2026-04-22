Dinamarca da una lección a España con las pensiones: jubilación a los 67 años, paga de 2.180 € y fondos mixtos

Las claves

Las claves Generado con IA Dinamarca combina pensión pública universal, planes ocupacionales obligatorios y ahorro individual voluntario para garantizar una pensión mínima de 2.180 euros mensuales. El sistema danés es considerado uno de los más sólidos del mundo, ocupando el tercer puesto global en sostenibilidad y transparencia según el Mercer CFA Institute Global Pension Index. La edad legal de jubilación en Dinamarca es de 67 años en 2026, aumentando progresivamente hasta los 70 años en 2040, y las pensiones tributan como salario. España mantiene un sistema de pensiones público basado casi exclusivamente en el reparto, con pensiones medias y mínimas notablemente inferiores y desafíos de sostenibilidad.

Dinamarca vuelve a situarse como referente mundial en pensiones y su modelo deja en evidencia algunas de las debilidades estructurales del sistema español.

En 2026, el país nórdico mantiene uno de los esquemas de jubilación más sólidos del planeta gracias a una fórmula que combina pensión pública, ahorro privado y una planificación totalmente digitalizada.

El resultado es una pensión mínima garantizada cercana a los 2.180 euros mensuales, muy por encima de la media europea, aunque con una contrapartida clara: trabajar más años.

El sistema danés ocupa el tercer puesto mundial en el Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025-2026, con una puntuación de 82,3 sobre 100, una calificación de "Clase A" reservada a los modelos más robustos y sostenibles.

Su gran fortaleza está en la sostenibilidad, con una nota de 85 puntos, lo que significa que está preparado para soportar el envejecimiento de la población sin poner en riesgo las prestaciones futuras.

La clave del éxito está en su estructura basada en tres pilares. El primero es la Folkepension, una pensión pública universal financiada mediante impuestos y destinada a garantizar que ningún jubilado caiga en la pobreza.

El segundo pilar son los planes ocupacionales obligatorios, financiados conjuntamente por empresa y trabajador y que cubren al 90% de los empleados.

El tercero corresponde al ahorro individual voluntario, pensado para quienes desean aumentar aún más sus ingresos durante la jubilación.

Gracias a esta combinación, la pensión pública básica en Dinamarca se sitúa en 2026 entre 950 y 970 euros mensuales. A esa cantidad se suma un complemento de entre 8.000 y 9.000 coronas danesas para quienes no disponen de otros ingresos o ahorros.

De esta forma, un jubilado soltero puede alcanzar una prestación mínima bruta de unos 2.180 euros al mes, una cifra muy superior a la pensión mínima española.

Además, al sumar los fondos ocupacionales, la pensión media anual en Dinamarca ronda los 30.540 euros, situándose entre las más elevadas de Europa.

Este sistema ofrece transparencia total: cada ciudadano puede consultar en tiempo real, a través de la plataforma PensionsInfo.dk, cuánto cobrará cuando se jubile, eliminando la incertidumbre que todavía persiste en otros países.

Sin embargo, esta estabilidad tiene un precio. En 2026 la edad legal de jubilación en Dinamarca es de 67 años, y ya está previsto que suba a 68 en 2030 y hasta 70 años en 2040, la más alta proyectada en toda la Unión Europea.

Además, las pensiones tributan como salario y para cobrar la pensión completa se exige haber residido en el país al menos nueve décimas partes del tiempo desde los 15 años hasta la edad de retiro.

Frente a este modelo, España mantiene un sistema casi exclusivamente público basado en el reparto, donde las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales financian las pensiones presentes.

En 2026, la pensión media de jubilación ronda los 1.552 euros mensuales, mientras que la mínima con cónyuge a cargo se sitúa en unos 1.256 euros. No obstante, a pesar de las cifras, el sistema presenta más dificultades de sostenibilidad.

La edad de jubilación en España sigue aumentando de forma progresiva: quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses, y en 2027 la edad general llegará a 67 años.

A esto se suman nuevas cargas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que en 2026 eleva las cotizaciones para reforzar la financiación del sistema.

La comparación es inevitable: mientras Dinamarca ha blindado sus pensiones con un modelo mixto y sostenible, España continúa apoyándose casi exclusivamente en el sistema público.