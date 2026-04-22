Bruselas quiere cambiar las normas: ahora propone eliminar barreras en la UE para que las empresas crezcan iStock

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea propone eliminar barreras internas en la UE para facilitar el crecimiento de las empresas. El nuevo 'Régimen 28' busca un marco societario armonizado que permita a las compañías operar bajo las mismas normas en los 27 Estados miembros. Bruselas quiere simplificar la creación de empresas, reducir la burocracia y facilitar la actividad transfronteriza con medidas como la constitución digital en 48 horas. La fragmentación normativa actual dificulta la expansión empresarial y reduce la competitividad de la UE frente a otras regiones.

La Comisión Europea ha presentado una nueva ofensiva legislativa para profundizar en la integración del mercado único y reducir las trabas que, según Bruselas, limitan el crecimiento de las empresas en Europa.

El pasado marzo se dio a conocer la propuesta de Reglamento sobre el denominado 'Régimen 28', una iniciativa que busca simplificar el marco societario europeo y facilitar la creación y expansión de compañías en los 27 Estados miembros.

En el centro del debate ha cobrado especial relevancia la intervención del comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath.

El comisario defendió la necesidad de eliminar la fragmentación del mercado único europeo como condición esencial para que las empresas puedan crecer y evitar que proyectos con potencial se trasladen fuera de la UE.

"Sobre el papel, Europa es el mayor mercado integrado del mundo, pero en la práctica creo que todos sabemos que su pleno potencial hoy sigue sin explotarse", señaló a Europa Press.

Una afirmación que resume el diagnóstico de la Comisión: un mercado único todavía incompleto en términos reales.

McGrath ha advertido de que la coexistencia de múltiples marcos legales y la carga regulatoria asociada están frenando el desarrollo empresarial en Europa.

A su juicio, esta fragmentación no solo complica la expansión dentro del propio mercado comunitario, sino que también reduce la capacidad de la UE para competir a escala global.

"Hoy, los emprendedores e inversores se enfrentan a 27 sistemas jurídicos nacionales y más de 60 formas societarias", aseguraba McGrath.

También recalcó lo siguiente: "Durante demasiado tiempo, esta fragmentación y cargas innecesarias, junto con sus costes asociados, han desincentivado que el talento, la ambición y la innovación europeos se establezcan, crezcan y permanezcan en Europa".

El comisario ha ido un paso más allá al advertir del impacto que esta situación tiene sobre la retención de proyectos empresariales.

Según explicó, algunas compañías con potencial optan por desarrollarse fuera de la Unión en busca de entornos más simples y predecibles, lo que supone una pérdida de competitividad para el bloque europeo.

Como ejemplo, McGrath subrayó la intensidad emprendedora en países como España, donde el año pasado se crearon más de 100.000 nuevas empresas.

Sin embargo, planteó una cuestión de fondo: cuántas de ellas logran realmente crecer más allá del ámbito local y escalar dentro del mercado único europeo.

Para revertir esta situación, la Comisión Europea impulsa la iniciativa EU Inc, también conocida como Régimen 28, un marco jurídico societario armonizado y voluntario que permitiría a las empresas operar bajo un mismo conjunto de normas en los Estados miembros.

Este nuevo modelo pretende simplificar de forma significativa el entorno empresarial europeo, con medidas como la constitución de empresas en un plazo de hasta 48 horas de manera digital y con costes reducidos.

También se busca facilitar el acceso a financiación y la captación de talento mediante sistemas armonizados de incentivos para empleados y procedimientos más ágiles en la actividad transfronteriza.

El proyecto incluye además una estrategia más amplia de digitalización y simplificación administrativa, con el objetivo de reducir cargas burocráticas y mejorar la eficiencia en todas las fases del ciclo empresarial.

No obstante, McGrath ha insistido en que esta iniciativa no será suficiente por sí sola. A su juicio, deberá ir acompañada de avances paralelos en la integración del mercado único para liberar todo su potencial.

La eliminación de barreras internas sigue siendo, ha concluido, una condición clave para que las empresas europeas puedan crecer, innovar y competir en igualdad de condiciones a nivel internacional.