Italia da una lección a España con el Impuesto de Sucesiones: hijos y cónyuges están exentos del primer millón de euros

Las claves

Las claves Generado con IA Italia exime del Impuesto de Sucesiones a hijos y cónyuges por herencias de hasta un millón de euros, aplicando un 4% a partir de esa cifra. Los hermanos y parientes hasta cuarto grado en Italia solo están exentos hasta 100.000 euros y pagan un 6% sobre el exceso. En España, el Impuesto de Sucesiones varía según la comunidad autónoma, con diferencias notables en las bonificaciones y exenciones para familiares directos. Algunas comunidades españolas ofrecen bonificaciones de hasta el 99%, pero otras son mucho más restrictivas, con exenciones muy inferiores al millón de euros italiano.

Italia y España comparten historia, cultura, gastronomía, familia lingüística e incluso estilo de vida; aunque es cierto que la República itálica presenta diferencias muy grandes entre su población norteña y sureña, prácticamente como si de países distintos se tratase.

En materia de impuestos, ambos países mediterráneos tienen algunas diferencias, en concreto en uno de los tributos más impopulares: el Impuesto de Sucesiones.

Según recoge el régimen fiscal del país transalpino, los herederos con mayor grado de consanguinidad -hijos y padres- y los cónyuges están exentos de este impuesto siempre y cuando la herencia no supere el millón de euros. A partir de esta cifra, se les aplica un 4%.

4% a partir del millón de euros de herencia

En cuanto a los hermanos y parientes hasta el cuarto grado, la exención se reduce hasta los 100.000 euros y, a su vez, la sucesión se grava hasta el 6% a partir de este número.

En un ejemplo práctico, si en Italia recibes un bien valorado en 1.200.000 euros de tus padres, como por ejemplo una vivienda, sólo se tributa sobre 200.000 euros. Es decir, un 4% de 200.000 euros, que equivale a una factura fiscal de 8.000 euros.

En España, la situación es distinta. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones está descentralizado, por lo que varía enormemente la cuantía de este gravamen en función de la comunidad autónoma en la que se resida.

A nivel nacional, tal y como expone la consultora financiera Henry Kent, la tarifa varía entre el 7,65% y el 34%; aunque en varias comunidades se aplican bonificaciones del 99% para familiares cercanos, como por ejemplo Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

¿Qué comunidades son más rígidas con el Impuesto de Sucesiones?

Es decir, en estos territorios, la reducción para familiares de primer grado es incluso mayor que en Italia, pero el problema reside en que millones de ciudadanos españoles herederos no corren la misma suerte.

En Cataluña, la bonificación oscila entre el 99% y el 0% en función de la cuantía, por lo que la familia directa no está exenta del primer millón de euros, como sí ocurre en el país gobernado actualmente por Giorgia Meloni.

Lo mismo ocurre en otras autonomías como Asturias, Extremadura, Navarra, País Vasco donde sólo están liberados hasta los 30.000 euros, 500.000 euros, 250.000 euros y 400.000 euros, respectivamente.

En cambio, en materia de IVA Roma y Madrid sí están actualmente alineados, puesto que ambos aplican un IVA superreducido del 4% para productos básicos como la leche, el pan e incluso los libros.