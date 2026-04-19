Confirmado por el Gobierno: ayudas de hasta 50.000 euros por reformar viviendas en el mundo rural

Montaje de Isabel Rodríguez (Ministerio de Vivienda) con la plaza de Medinaceli (EE).

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno destinará 7.000 millones de euros al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con especial atención al mundo rural. Las ayudas para reformar viviendas rurales pueden alcanzar hasta 50.000 euros por vivienda, combinando actuaciones estructurales, de accesibilidad y eficiencia energética. Se contemplan incentivos para propietarios que cedan viviendas para alquiler asequible y ayudas de hasta 35.000 euros para rehabilitar viviendas vacías destinadas al alquiler. Además, habrá subvenciones de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios pequeños y ayudas específicas para jóvenes que adquieran su primera vivienda rural.

El artículo 47 de la Constitución Española es rotundo: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Sin embargo, los elevados precios que están llegando a cotas nunca vistas están frenando la intención de muchas personas.

Para cambiar la actual situación, el Gobierno de España llevará al próximo Consejo de Ministros del 21 de abril el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Y el mismo implica una inversión de 7.000 millones de euros.

Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la jornada ‘Habitar el mundo rural: vivienda y futuro’.

Mundo rural

En dicho acto, la ministra ha especificado que el 40% de los recursos irán dirigidos a ampliar la oferta de vivienda disponible. ¿Cómo? A través de la promoción de nueva construcción, o a través de la adquisición de viviendas que se incorporen al parque de vivienda protegida.

Poniendo el foco en el mundo rural, se contemplan ayudas para reformas estructurales de los edificios, con el fin de hacer las viviendas más accesibles y eficientes energéticamente.

Así, habrá ayudas para actuaciones estructurales, de hasta 8.000 euros por vivienda. También, ayudas de accesibilidad, en este caso, de hasta 13.000 euros por vivienda. Y ayudas para la rehabilitación energética de hasta 20.500 euros por vivienda.

Aquí se tendrán en cuenta la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste.

Asimismo, se incorporan una serie de ayudas adicionales de hasta 30.000 euros para la rehabilitación de viviendas ubicadas en cascos históricos o con protección patrimonial.

De esta manera, una vivienda en un casco histórico que tenga actuaciones en su estructura, que se mejore su accesibilidad y la eficiencia energética, puede obtener una ayuda de hasta 50.000 euros por vivienda.

Otro punto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es el que hace mención a la movilización de vivienda privada para alquiler asequible.

En este apartado, los propietarios que cedan a su comunidad autónoma una propiedad para que la pongan en alquiler asequible durante 7 años, recibirán una compensación económica por esta cesión.

Además, el Gobierno invertirá hasta 12.000 euros en reformarla si es necesario, rehabilitarla o hacerla accesible al inicio del alquiler. Al finalizar, se invertirán hasta 18.000 euros para devolverla en condiciones óptimas al propietario.

También se crean unas ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías con ayudas de hasta 35.000 euros si después se pone en alquiler residencial (mínimo 5 años) a un precio asequible.

Por último, se crean ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes que podrán destinarse a la venta; y ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes.

Esta última se podrá ampliar a municipios de hasta 20.000 habitantes cuando estos sufran pérdida de población.