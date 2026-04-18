El Gobierno quiere cambiar las normas: la nueva ayuda de 200 euros al mes por hijo que podrán recibir todas las familias

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno estudia una ayuda universal de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad para todas las familias, sin exigir nivel de renta. La medida se enmarca en el Proyecto de Ley de Familias y busca reforzar la protección económica de los hogares y reducir la pobreza infantil. España registró en 2025 un repunte de nacimientos, aunque la natalidad sigue lejos de los niveles del año 2000 y aumenta la maternidad tardía. De aprobarse, esta ayuda supondría una de las mayores reformas en el apoyo económico a las familias en España.

El coste de criar a un hijo se ha convertido en uno de los principales debates sociales en España. En un contexto de inflación persistente y dificultades de acceso a la vivienda, el Gobierno estudia una medida que supondría un giro relevante en las políticas de apoyo a las familias.

Se trata de una prestación de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad, planteada como una ayuda de carácter universal. La iniciativa se enmarca en el desarrollo del Proyecto de Ley de Familias, actualmente en tramitación parlamentaria.

El objetivo de esta propuesta es reforzar la protección económica de los hogares con menores a cargo y contribuir a reducir la pobreza infantil, una de las principales preocupaciones sociales según diversos indicadores oficiales.

La ayuda, tal y como está planteada en el proyecto, no estaría condicionada por el nivel de renta de las familias. Es decir, todas aquellas con hijos menores de 18 años podrían acceder a ella si finalmente se aprueba.

De esta forma, su aplicación depende del proceso legislativo en el Congreso de los Diputados y de su posterior aprobación definitiva dentro del marco presupuestario correspondiente.

Un cambio de rumbo

El debate sobre esta ayuda forma parte de una estrategia más amplia de apoyo a la infancia y a la conciliación familiar, en un escenario demográfico especialmente delicado.

Según el Instituto Nacional de Estadística, España registró en 2025 un total de 321.164 nacimientos, un 1% más que el año anterior y el primer repunte en la última década.

Sin embargo, pese a este ligero aumento, la cifra sigue muy por debajo de los cerca de 400.000 nacimientos del año 2000, lo que confirma una caída estructural de la natalidad.

A esta tendencia se suma el progresivo retraso en la maternidad, otro de los indicadores que reflejan las dificultades económicas de las generaciones más jóvenes para dar el paso.

En 2025, el 10,4% de los nacimientos correspondieron a mujeres de 40 años o más, frente al 7,8% de 2015, consolidando un cambio de patrón hacia una maternidad cada vez más tardía.

Desde el Ejecutivo se defiende que medidas de este tipo pueden contribuir a mejorar la situación de los hogares con menores y a reducir desigualdades económicas entre familias.

Aun así, depende del consenso político y de su aprobación en las Cortes, por lo que sigue en fase de tramitación. Si prospera, sería una de las mayores reformas de las ayudas familiares en España.