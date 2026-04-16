Hacienda pone el foco en el efectivo: este es el límite que puede generar problemas tras sacar dinero del cajero

Las claves

Las claves Generado con IA No existe un límite legal para sacar dinero del cajero en España, pero los bancos suelen fijar límites diarios de unos 600 euros por motivos de seguridad. A partir de retiradas de 1.000 euros, los bancos deben registrar la operación y pueden facilitar datos a Hacienda si lo requiere. Si la cantidad retirada alcanza los 3.000 euros, es probable que se realice un control más detallado o incluso una investigación. Para retiradas de 1.000 euros o más, siempre es necesario identificarse y se recomienda tener justificante del origen del dinero.

Aunque cada vez se utilizan más las tarjetas para pagar, lo cierto es que son muchas las personas que siguen prefiriendo sacar dinero de los cajeros para llevar efectivo en el bolsillo.

Sin embargo, estos movimientos no pasan desapercibidos, ya que la Agencia Tributaria presta especial atención a este tipo de operaciones para prevenir posibles fraudes.

Por eso, conviene tener claro hasta qué punto se puede retirar efectivo sin que Hacienda empiece a hacer preguntas.

La realidad es que en España no existe un límite legal que impida sacar dinero de un cajero. Puedes retirar la cantidad que quieras, siempre que tu cuenta tenga saldo suficiente.

No obstante, a partir de ciertas cantidades, los bancos están obligados a registrar la operación y facilitar los datos del cliente a Hacienda si fuera necesario.

Y eso no significa que sacar dinero sea ilegal, pero sí que grandes cantidades pueden levantar sospechas.

Por motivos de seguridad, la mayoría de los bancos establecen límites diarios de retirada que suelen situarse en torno a los 600 euros.

Esta medida protege al usuario en caso de robo o pérdida de la tarjeta y en caso de que se necesite más efectivo, es posible solicitar al banco un aumento temporal de ese límite.

Sin embargo, es a partir de los 1.000 euros cuando Hacienda puede empezar a prestar más atención a estos movimientos, ya que el banco se vería obligado a tener que aportar información.

En caso de que la cantidad alcance los 3.000 euros, es casi seguro que se active un control más detallado o incluso una investigación. Por eso, muchos bancos recomiendan tener un justificante que explique de dónde viene el dinero, por si la Agencia lo pide.

En cualquier caso, el Banco de España recuerda que la entidad debe facilitar el efectivo solicitado siempre que haya saldo disponible, aunque puede pedir aviso previo en retiradas elevadas.

No obstante, en operaciones de 1.000 euros o más, siempre será necesario identificarse, tanto al retirar como al ingresar dinero.