Las zapatillas españolas idóneas para protegerse de las ampollas en el Camino de Santiago: óptimas para largas distancias

Las deportivas Terra Max y Hard Rally de Atom son ideales para los peregrinos que realicen el Camino de las Estrellas por ser muy transpirables y por su comodidad.

Las claves

Las claves Generado con IA Las zapatillas españolas Atom, filiales de Fluchos, han sido diseñadas para minimizar la aparición de ampollas en el Camino de Santiago. Los modelos Terra Max y Hard Rally destacan por su comodidad, transpirabilidad y resistencia, ideales para largas distancias y diferentes perfiles de peregrinos. La Terra Max está orientada a corredores, mientras que la Hard Rally es la opción preferida para caminantes, ambas con suelas adaptadas y variedad de colores. Atom también ofrece opciones urbanas económicas para quienes realizan etapas cortas y buscan combinar confort y estilo durante el Camino.

El Camino de Santiago es la ruta de senderismo más popular y con más historia de España. Los caminos cruzan todo el tercio norte del país, de este a oeste, e incluso se extiende por el territorio de nuestros vecinos Portugal y Francia.

Cada año, miles de peregrinos, ya sea con vocación católica o simplemente para descubrir los mejores rincones de la península ibérica, realizan un viaje lleno de historia a pie, en bicicleta o incluso corriendo. Sin embargo, muchos llegan a la Catedral de Santiago con problemas físicos, en concreto con aparatosas ampollas que dificultan enormemente el trayecto.

Por este motivo, la marca española de zapatillas deportivas Atom, filial de la mítica Fluchos, pone a disposición de todos los viajeros un calzado fabricado con materiales innovadores, cómodo y muy transpirable, clave para afrontar el conocido como Camino de las Estrellas.

Terra Max y Hard Rally

Con sus dos productos insignia para corredores y caminantes, Terra Max y Hard Rally -con líneas para hombres y mujeres-, no se garantiza al 100% que se evite el sufrimiento de las temidas ampollas a pesar de ser las más respirables del mercado, pero sí se reducen las opciones. ¿El motivo? Hay otros factores que fomentan la aparición de burbujas de aire en los pies como el peso que se soporte en la mochila o el tipo de pisada.

No obstante, con las Terra Max, más destinadas para corredores, se garantiza una comodidad absoluta, como si estuvieras corriendo por una pista de atletismo. Además, son óptimas para largas distancias, idóneas para las etapas maratonianas del Camino, que pueden superar los 50 kilómetros.

Por su parte, las Hard Rally, opción perfecta para los peregrinos caminantes, tienen una suela ancha que optimiza la pisada y la comodidad del usuario. Asimismo, con una gama de colores muy amplia para los viajantes que quieran que sus pies destaquen y brillen a lo largo de toda la ruta.

Incluso, si el plan es hacer dos etapas de pocos kilómetros y con el único objetivo de disfrutar del paisaje y de la compañía, Atom tiene la alternativa ideal. Múltiples calzados urbanos a un precio económico que van desde las Lifestyle Speed a las Training Activity, opciones inmejorables para conjugar la estética con el confort.

Ligeras, resistentes y transpirables

Es decir, si se tiene en cuenta sólo los factores que dependen estrictamente de Atom para evitar las ampollas y hacer que el camino sea lo más llevadero posible, este calzado permite disfrutar de la naturaleza y de la esencia de la peregrinación por grandes ciudades y pequeñas aldeas hacia la tumba del apóstol con la mayor seguridad y comodidad. Y, lo más importante, los pies pueden respirar aunque lleves 20, 40 o 60 kilómetros encima.

El Camino de Santiago marcó un récord histórico de visitantes en 2025, superando por primera vez la barrera del medio millón de personas con un total de 530.987 personas, españoles y de todos los rincones del mundo, que recogieron su Compostela.