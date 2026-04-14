La UE da un paso atrás: importa mucho más de China de lo que exporta y eleva su déficit a 359.800 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA El déficit comercial de la UE con China alcanzó los 359.800 millones de euros en 2025, un 15,3% más que el año anterior. Las exportaciones europeas a China cayeron un 6,5% mientras que las importaciones desde el país asiático aumentaron un 6,4%. China es el principal proveedor de maquinaria, material eléctrico y bienes industriales para la UE, reforzando la dependencia europea. Desde 2015, las importaciones de la UE desde China han crecido un 89%, muy por encima del aumento del 37,1% en las exportaciones europeas al país asiático.

El comercio entre la Unión Europea y China ha vuelto a poner de manifiesto un desequilibrio creciente que marca las relaciones económicas globales.

En 2025, el déficit comercial europeo con el gigante asiático alcanzó los 359.800 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,3% respecto al año anterior, según los últimos datos publicados por Eurostat.

De esta forma, la brecha no solo se amplía, sino que refleja una tendencia estructural que se ha consolidado durante la última década.

Una tendencia dispar

Las cifras muestran una relación cada vez más desigual. En 2025, la Unión Europea exportó bienes a China por valor de 199.600 millones de euros, mientras que las importaciones desde el país asiático se elevaron hasta los 559.400 millones.

Este desequilibrio se ha visto agravado por la evolución opuesta de ambos flujos comerciales: las exportaciones europeas cayeron un 6,5% en comparación con 2024, mientras que las importaciones crecieron un 6,4%.

El resultado es un déficit que continúa ensanchándose y que evidencia la fuerte dependencia europea de los productos manufacturados chinos.

Si se amplía la perspectiva a largo plazo, el crecimiento del comercio bilateral es aún más evidente. Desde 2015, las exportaciones europeas a China han aumentado un 37,1%, pasando de 145.600 millones a los actuales 199.600 millones de euros.

Sin embargo, este avance ha quedado ampliamente superado por el incremento de las importaciones, que han crecido un 89% en el mismo periodo, desde 295.900 millones hasta los 559.400 millones actuales.

En conjunto, estos datos muestran el creciente peso de China como proveedor de bienes industriales y tecnológicos para el mercado europeo, en un contexto de dependencia comercial cada vez más marcada.

Por sectores, las diferencias también son significativas en las exportaciones de la Unión Europea hacia China, donde la maquinaria, los aparatos mecánicos y sus componentes lideran el comercio con 45.300 millones de euros.

Les siguen la maquinaria y el material eléctrico, los equipos audiovisuales y sus accesorios (29.000 millones), así como los vehículos distintos del material ferroviario o tranviario (16.400 millones).

Completan la lista los instrumentos ópticos, fotográficos y médicos (15.100 millones) y los productos farmacéuticos (13.600 millones).

En cuanto a las importaciones de la Unión Europea procedentes de China, el dominio chino es especialmente claro en maquinaria y material eléctrico, que representa casi un tercio del total con 164.900 millones de euros.

Le siguen la maquinaria mecánica (106.500 millones), los productos químicos orgánicos (34.100 millones), los vehículos (29.900 millones) y diversos bienes de consumo como muebles, ropa de cama y construcciones prefabricadas (21.300 millones).

En conjunto, los datos reflejan una relación comercial profundamente desequilibrada, donde la UE continúa incrementando su dependencia de los productos importados desde China, mientras enfrenta dificultades para reforzar su posición exportadora en el mercado chino.