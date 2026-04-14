Los marroquíes se lanzan a comprar casas en España: pisan los talones a los británicos con 5.000 adquisiciones en 6 meses

Las claves nuevo Generado con IA Los ciudadanos marroquíes han realizado 5.154 compras de vivienda en España en seis meses, casi igualando a los británicos, que suman 5.178. Marruecos se posiciona como el segundo país con más adquisiciones de vivienda en España, superando a Italia, Alemania y Rumanía. La mayor parte de las compras de viviendas por marroquíes residentes se concentra en regiones como Murcia, Navarra, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. El Gobierno estudia imponer un gravamen del 100% a la compra de viviendas por extranjeros extracomunitarios no residentes, aunque solo afectaría al 2,7% de las operaciones.

La situación de la vivienda en España es crítica. Según datos de Tinsa by Accumin, el precio de la vivienda ha crecido un 14,3% interanual y se sitúa sólo por debajo de los máximos históricos de 2007.

Por ello, genera malestar entre algunos sectores de la población que los ciudadanos extranjeros, en cambio, sí tengan la capacidad de comprar casas en territorio español, provocando una contracción de la oferta inmobiliaria.

El último informe del Consejo General del Notariado ha dado a conocer los datos de compraventa de vivienda en España por parte de extranjeros durante la segunda mitad de 2025 y los datos son sorprendentes. Aunque Reino Unido sigue liderando la clasificación, Marruecos se ha colocado como el segundo país con más adquisiciones.

Aumento de la población marroquí

Los ciudadanos británicos realizaron entre julio y diciembre de 2025 un total de 5.178 operaciones, un 7,8% del total; por su parte los marroquíes han efectuado 5.154, un 7,7% del total. Ambos países superan a Italia (4.397), Alemania (4.351) y Rumanía (4.339).

Si sólo se tienen en cuenta los residentes extranjeros, Marruecos fue el país con mayor número de compraventas (12,1% del total) con preferencia por la Región de Murcia, Navarra, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña.

Dato que coincide con el aumento de la población marroquí, nacionalidad con mayor representación en el país. Según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), rozan el millón de habitantes con 968.999 residentes en España, seguidos por los colombianos y los rumanos.

Al margen de las nacionalidades que adquieren vivienda en España, las comunidades autónomas con mayor compraventa de vivienda extranjera son aquellas que están conectadas al litoral español.

¿En qué CCAA compran más vivienda?

En cuanto a los extranjeros no residentes, apostaron por la Comunidad Valenciana (40% del total), Andalucía (25,3%) y Cataluña (8,7%).

En paralelo, entre los residentes el orden se invierte, siendo Cataluña la autonomía con más personas foráneas activas en el mercado inmobiliario español con un 21,5%. Le sigue de cerca la Comunidad Valenciana (21%), Andalucía (14,7%) y la Comunidad de Madrid (9,6%).

Estos datos coinciden con un contexto en que el Gobierno pretende limitar la adquisición de propiedades residenciales en España a los extranjeros extracomunitarios no residentes con la imposición de un gravamen del 100% del inmueble.

Sin embargo, tal y como confirma Idealista, esta tarifa sólo afectaría al 2,7% de todas las compraventas registradas en España por los notarios en 2024.