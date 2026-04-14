El chef Carlos Maldonado llega a uno de los restaurantes asiáticos más emblemáticos: 8 platos por tiempo limitado

Las claves nuevo Generado con IA El chef Carlos Maldonado, con una estrella Michelin, ha creado ocho platos exclusivos para la cadena de restaurantes asiáticos SUMO. La colaboración es pionera en España, al ser la primera vez que un chef de alta cocina diseña platos específicos para un bufet. Los platos fusionan sabores asiáticos y mediterráneos, y estarán disponibles durante tres meses en el menú habitual de SUMO. El precio para disfrutar de las creaciones de Maldonado en el bufet parte de 17,50 euros por persona al mediodía entre semana.

La gastronomía española suma un movimiento inédito con la colaboración entre el chef con estrella Michelin, Carlos Maldonado, y la cadena de restaurantes SUMO, en la que el cocinero ha diseñado ocho platos exclusivos que estarán disponibles por tiempo limitado dentro de la oferta habitual del bufet.

Se trata de una iniciativa pionera en España, ya que es la primera vez que un chef de este nivel firma creaciones específicas para un restaurante de formato bufet, un concepto que tradicionalmente ha estado alejado de la alta cocina.

La propuesta estará activa durante tres meses, desde el pasado 13 de abril, y busca acercar la creatividad, la técnica y el lenguaje de la alta gastronomía a una experiencia más accesible para el público general.

Imagen de los platos creados por Carlos Maldonado.

Cada uno de los platos ha sido concebido para mantener la esencia creativa del chef, con combinaciones de sabores intensos, contrastes marcados y referencias a distintas tradiciones culinarias, especialmente asiáticas, pero también con influencias mediterráneas.

Entre las elaboraciones destacan propuestas como Paladar Pekín, con pato, nabo, pepino, cebollino y salsa hoisin en formato maki.

Así como, el Tropic Tuna, un plato que combina atún, mango, huevo y salmón frito con un toque picante; o Joya Mediterránea, donde el bacon crujiente, el aguacate y la salsa de aceituna construyen un perfil de sabor más cercano al Mediterráneo.

La carta, además, se completa con creaciones como Salmón Delice, Dark Bao, Taco Gold, El Secreto y Bomba de Buey, todas ellas concebidas como bocados de alta intensidad gustativa.

Colaboración de Carlos Maldonado con SUMO. Cedida.

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención de esta colaboración es el precio, ya que permite acceder a platos firmados por un chef con estrella Michelin dentro de un menú de bufet habitual.

De hecho, el precio parte de 17,50 euros por persona en horario de mediodía entre semana, mientras que en cenas, festivos o fines de semana puede alcanzar aproximadamente los 25,95 euros.

Dentro de esa tarifa se incluyen también las creaciones de Maldonado, lo que permite al cliente probar varios de sus platos sin necesidad de contratar un menú cerrado o exclusivo.

Este enfoque ha generado especial interés dentro del sector gastronómico, al romper con la percepción tradicional de que la alta cocina está necesariamente asociada a precios elevados o experiencias limitadas a menús degustación.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la iniciativa estará disponible solo durante un periodo limitado de tres meses, lo que añade un elemento de exclusividad a dicha propuesta.