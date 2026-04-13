El pueblo con el alquiler más caro de España por delante de Madrid y Barcelona: hogar de Lamine Yamal y Estopa

Montaje de Lamine Yamal (Reuters) con una panorámica de Esplugues de Llobregat (Ayuntamiento).

Las claves nuevo Generado con IA Esplugues de Llobregat, en Barcelona, es el municipio con el alquiler más caro de España, con 25,53 euros por metro cuadrado al mes. Famosos como Lamine Yamal, los hermanos de Estopa, Shakira y Piqué han residido en Esplugues, especialmente en la exclusiva zona de Ciudad Diagonal. El municipio supera en precio de alquiler a ciudades como Barcelona, Eivissa y Madrid, que ocupan posiciones inferiores en el ranking. Esplugues es también uno de los 20 municipios más ricos de España y alberga sedes de grandes empresas como Nestlé y Coca-Cola España.

El mercado de la vivienda en España vive su particular boom tanto si nos referimos a la compra como al alquiler. En este último punto, hay una serie de municipios cuyos precios son superiores incluso a los de grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona.

En la provincia de Barcelona, por ejemplo, hay cuatro municipios que se encuadran dentro del top 10 de precios elevados del alquiler. Y, en lo más alto del podio, está uno que, además del precio del alquiler, tiene viviendas a la venta ‘no aptas’ para todos los bolsillos.

De hecho, allí tienen su residencia famosos como Lamine Yamal o los hermanos David y José Muñoz, integrantes de Estopa. Pero es que allí también residen, o han residido, Piqué, Shakira, Mercedes Milá, Raw Alejandro, Andrés Iniesta...

Esplugues de Llobregat

El municipio que se lleva los 'laureles del triunfo' en cuanto a precio del alquiler de vivienda es Esplugues de Llobregat, según Fotocasa. Allí, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 25,53 euros al mes, bastante por encima de la media nacional (15 euros).

Si se compara con Barcelona, supera el precio de la capital catalana (23,30 euros), que ocupa la tercera posición. También es superior al de Eivissa, que alcanza la segunda plaza con 23,34 euros el metro cuadrado.

A continuación, el top ten lo integran Calviá (22,17 euros), Madrid capital (21,69 euros), L’Hospitalet de Llobregat (21,07 euros), San Bartolomé de Tirajana (20,95 euros), La Moraleja (20,41 euros), Sitges (20,33 euros) y San Sebastián (20,29 euros).

Volviendo a los famosos, Lamine Yamal vive en una residencia de 10 millones de euros ubicada en la zona de Ciudad Diagonal, conocida también como ‘La Moraleja catalana’. Fue adquirida a Shakira y Piqué. Misma zona donde residen los hermanos Muñoz.

Burguesía catalana

Si echamos un vistazo a la historia, Esplugues de Llobregat se remonta a la época romana, donde pudo haber asentamientos. Aunque se formó ya en la Edad Media alrededor del castillo de Picalquers (siglo XII) y del cerro de la Sagrera.

Su desarrollo industrial, basado en la cerámica, y ya en el siglo XIX, impulsó el crecimiento. Ahí jugó un papel destacado la Fábrica Pujol i Bausis (La Rajoleta). Entre sus clientes, Antoni Gaudí.

Museo de Cerámica la Rajoleta (Turismo Baix Llobregat).

Como muchas otras zonas de España, y después de la Guerra Civil, vivió un importante movimiento migratorio ya en la década de 1960 (sobre todo andaluces y extremeños). Eso se tradujo en nuevos barrios con carencias urbanísticas.

Todo lo contrario que la ya citada Ciudad Diagonal, en las faldas de Collserola, con viviendas unifamiliares de alto standing destinadas en sus principios a la burguesía barcelonesa.

Con datos de la Agencia Tributaria, Esplugues de Llobregat está entre los 20 municipios más ricos de España. También alberga la sede de Nestlé, Coca-Cola España y varias firmas farmacéuticas.