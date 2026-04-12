Es oficial: se podrá pagar con Bizum en todos los comercios y grandes superficies a partir del mes de mayo

Las claves nuevo Generado con IA A partir de mayo, Bizum permitirá pagar en todos los comercios y grandes superficies españolas usando el móvil con tecnología NFC. El pago con Bizum funcionará en dispositivos iOS y Android, sin necesidad de introducir PIN, y el dinero se ingresará de forma instantánea en la cuenta del comercio. Los comercios pagarán una comisión por cada operación, pero se prevé que sea inferior a la de las tarjetas bancarias tradicionales. En 2024, Bizum alcanzó más de 1.237 millones de operaciones y movió 67.700 millones de euros, consolidándose como una de las formas de pago más populares en España.

“Te hago un Bizum”. La frase ya forma parte de la cultura popular porque, entre otras razones, permite enviar y recibir dinero al instante entre particulares. Y todo a través del teléfono móvil. Adiós a las transferencias.

Además, el movimiento de dinero se hace de forma instantánea, sólo es necesario saber el número de teléfono móvil de la otra persona (que debe tener instalada la aplicación), está dentro de la app del banco habitual del usuario y es segura.

Hasta ahora, y más allá de enviar dinero a otras personas (llámense amigos, familiares...), también se podía pagar compras online, donar a ONGs e, incluso, pagar ciertos recibos.

Pagar en comercios

Antes de entrar en detalle sobre el pago en comercios, conviene recordar que el origen de Bizum se remonta a 2019. Desde entonces, hasta hoy, se han sumado a la plataforma un total de 39 entidades financieras. Y son 30 millones los usuarios que la utilizan.

Hecha esta matización, a partir del mes de mayo dará un paso más en su desarrollo. Y es que se podrá pagar en comercios y grandes superficies. ¿Cómo?

Pues será a través de pagos contactless con el teléfono móvil vía tecnología NFC, y funcionará tanto en dispositivos móviles iOS como Android. Además, los usuarios no tendrán que introducir PIN.

Dicho de otra manera, los consumidores que utilicen el servicio tendrán una experiencia de compra bastante parecida a la que desarrollan Apple Pay o Google Pay.

¿Ventajas para el comercio? El dinero, de manera inmediata, se ingresará en su cuenta corriente. Dicho de otra manera, se ‘perderá’ la diferencia de tiempo que suele haber cuando se paga con tarjeta.

Eso sí, y tal y como sucede con las tarjetas, Bizum cobrará a estos comercios asociados el servicio que presta. Por lo tanto, no será gratis, tal y como ocurre en la actualidad en las transferencias entre particulares.

Será cada uno de los bancos integrados en Bizum los que concretarán cuáles serán las cantidades a desembolsar por usar el servicio.

Todo parece indicar que las comisiones que se paguen serán inferiores a las actuales de las tarjetas. Otra ventaja es que se podrán realizar operaciones aunque no haya conexión a internet.

El número de operaciones totales con Bizum superó los 1.237 millones, un 13,2% más que en 2024. El volumen asociado a estas operaciones ascendió a 67.700 millones de euros (+53,3%). De media, se realizaron 3,4 millones de bizums diarios (39 al segundo).