Gabriel y Victoria dejaron Barcelona y se mudaron a un pueblo de 10 habitantes: "Disfrutamos de lo sencillo"

Las claves nuevo Generado con IA Gabriel y Victoria dejaron Barcelona para mudarse a un pequeño pueblo soriano de solo diez habitantes, donde buscan una vida más sencilla. Ambos se han convertido en referentes del movimiento de repoblación rural y comparten su experiencia a través de las redes sociales como @Repoblando. Valoran especialmente la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la vida en comunidad, destacando gestos cotidianos como hablar con los vecinos y disfrutar de productos del huerto. Su proyecto pretende no solo repoblar su pueblo, sino inspirar a otros jóvenes a considerar la vida en el entorno rural.

El interés por devolver la vida a los pequeños municipios sigue creciendo, impulsado por jóvenes como Victoria Sancho y Gabriel Yáñez.

Hace dos años, estos primos (conocidos en redes como @Repoblando) dejaron Barcelona para establecerse en un diminuto pueblo soriano de apenas diez habitantes.

Desde allí, muestran un estilo de vida completamente distinto al de la ciudad y se han convertido en referentes dentro del movimiento de repoblación.

Una realidad diferente

En uno de sus vídeos más virales, resumen el mayor aprendizaje de este tiempo lejos del ruido urbano: "Ya hace dos años que cambiamos la ciudad por un pueblo de diez habitantes, y si tuviéramos que decir cuál ha sido el mayor cambio, es disfrutar de las cosas sencillas".

Ese cambio de ritmo se refleja también en gestos cotidianos que ya forman parte de su vida. Gabriel lo resume en algo tan simple como "dar los buenos días a los vecinos y quedarte a hablar con ellos". Y Victoria aporta otra estampa habitual: "Salir a pasear por el campo y ver el atardecer".

El contacto directo con la tierra es otra parte esencial de su nueva rutina. Gabriel lo resume con naturalidad mientras enseña los productos de su huerto: "Comer huevos, miel y verduras del huerto de los vecinos o de nuestro propio huerto".

Y Victoria pone el broche a esta transformación: "Ver paisajes bonitos y mirar a lo lejos el silencio".

Aunque al principio ese silencio les impactó, Gabriel reconoce en el vídeo que "ese silencio es uno de nuestros mayores lujos".

Su historia también fue recogida por Informativos Telecinco en 2024, donde explicaron que su vínculo con el pueblo viene de generaciones atrás.

"Nuestras abuelas nacieron en este pueblo. Con unos 20 años se fueron a vivir a Barcelona. Nosotros siempre hemos venido a pasar las vacaciones y ahora hemos visto la oportunidad de quedarnos", señalan.

Aun así, no fue fácil convencer a su familia. Victoria recordó entonces: "Mi madre me dijo que no. La gente se asusta de primeras, luego con el paso del tiempo están muy contentos, aunque a ninguna familia le gusta que su hijo se vaya de casa y tan lejos".

En esa entrevista también defendieron su labor en redes para romper estereotipos: "Mucha gente se piensa que nos aburrimos en un pueblo y no es verdad".

Y Gabriel subrayó la dimensión real de su proyecto: "El objetivo va más allá. No es solo repoblar nuestro pueblo, sino el resto".

Su experiencia, lejos de idealizar el mundo rural, muestra una realidad más pausada, auténtica y conectada con la comunidad. Un camino que cada vez más jóvenes, como sus miles de seguidores, empiezan a considerar.