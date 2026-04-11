Europa fija su postura hasta el 24 de abril y desaconseja a todos los ciudadanos viajar a Oriente Medio aunque haya alto el fuego

Las claves nuevo Generado con IA Europa mantiene la recomendación de no viajar a Oriente Medio hasta el 24 de abril, pese al alto el fuego entre Washington y Teherán. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea aconseja a las aerolíneas evitar operar en países del Golfo y alrededores debido a la inestabilidad. Persisten riesgos de represalias y amenazas en la región, especialmente por la presencia militar y sistemas de defensa avanzada. Se recomienda evitar el espacio aéreo afectado y no volar por debajo del nivel FL 320 en Arabia Saudí y Omán.

Europa ha decidido mantener una postura de cautela ante la situación en Oriente Medio, a pesar del reciente alto el fuego de dos semanas acordado entre Washington y Teherán.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha optado por extender hasta el próximo 24 de abril su recomendación a las aerolíneas de evitar operar en esta región, considerando que el contexto sigue siendo inestable.

La medida afecta a varios países del Golfo y alrededores, entre ellos Bahréin, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Aunque el cese temporal de las hostilidades ha generado cierta calma, las autoridades europeas insisten en que los riesgos no han desaparecido.

Según el Boletín de Información sobre Zonas de Conflicto, desde su publicación inicial el 28 de febrero, es "probable" que, dada la actual intervención militar, se produzcan acciones de represalia contra activos estadounidenses e israelíes en la región.

Esta situación, advierten, "introduciría altos riesgos adicionales no sólo para el espacio aéreo de Irán, sino también para el de los estados vecinos que albergan bases militares estadounidenses o que se ven afectados de otro modo por las hostilidades y las actividades militares asociadas, incluidas las intercepciones".

Además, los expertos destacan que la capacidad militar presente en la zona sigue siendo un factor preocupante.

El documento señala que la existencia de sistemas de defensa aérea avanzados, junto con misiles de crucero y balísticos, hace que el espacio aéreo sea especialmente delicado.

En este sentido, se considera que toda la región es "vulnerable" a "riesgos de propagación, identificaciones erróneas, cálculos erróneos y fallos en los procedimientos de interceptación".

Por todo ello, AESA recomienda evitar completamente el uso del espacio aéreo afectado en cualquier nivel de vuelo.

También aconseja no operar por debajo del nivel FL 320 en Arabia Saudí y Omán, así como mantener una vigilancia constante y una evaluación actualizada de los riesgos antes de cualquier operación.