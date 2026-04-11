Los asesores financieros coinciden: puedes perder hasta 500 euros si aceptas el borrador de la Renta sin revisarlo

Las claves nuevo Generado con IA Aceptar el borrador de la Renta sin revisarlo puede hacerte perder hasta 500 euros en deducciones y correcciones no aplicadas. Los asesores advierten que Hacienda no incluye automáticamente todas las deducciones a las que puedes tener derecho, como alquiler, abogados o donaciones. El borrador se elabora con datos de terceros y puede omitir información relevante sobre circunstancias personales o deducciones autonómicas. La responsabilidad de la declaración recae en el contribuyente, por lo que se recomienda revisar cada apartado antes de confirmarlo para evitar errores y pérdidas económicas.

Con el inicio de la campaña de la Renta el 8 de abril, confirmar el borrador con un solo clic puede parecer la opción más rápida, aunque no siempre sea la más conveniente para el contribuyente.

Muchos asesores fiscales advierten que aceptar el documento sin revisar sus datos, incluidas posibles deducciones o correcciones, puede provocar errores que reduzcan el dinero a recuperar.

Según el consultor financiero Rubén López de Miguel, quienes se basan únicamente en el borrador automático podrían perder dinero que podrían reclamar, por lo que revisar cada detalle antes de confirmarlo sigue siendo la manera más segura de evitar sorpresas.

En un vídeo publicado en TikTok, López de Miguel advierte sobre la magnitud de esta pérdida: "Si haces esto en la Renta, puede que le estés regalando más de 500 euros a Hacienda cada año".

Según explica, el problema no suele ser que el contribuyente haga algo mal, sino que se confía demasiado en el documento que genera automáticamente la administración.

El borrador se elabora con información que la administración recibe de terceros, como empresas, bancos u organismos públicos, pero esos datos no siempre reflejan todas las circunstancias personales o fiscales de cada ciudadano.

De hecho, López de Miguel subraya que "la mayoría de gente acepta el borrador tal cual pensando que está perfecto, pero Hacienda no aplica automáticamente todas las deducciones".

En este contexto, aparece la cifra de 500 euros, que representa una estimación media del ahorro fiscal que suele perderse cuando no se aplican todas las deducciones disponibles.

Como explica López de Miguel: "Algunas deducciones a las que tienes derecho, como pueden ser alquileres, abogados o donaciones, no se incluyen en este borrador y ese dinero automáticamente desaparece".

A ello se suman muchas deducciones autonómicas que dependen del lugar de residencia y que el sistema no siempre detecta de forma automática. Gastos relacionados con vivienda, educación o determinadas ayudas familiares pueden quedar fuera si el contribuyente no los introduce manualmente.

Otro aspecto importante es que, aunque el borrador lo genere la Agencia Tributaria, la responsabilidad final del contenido de la declaración recae siempre en el ciudadano. Por eso los asesores fiscales recomiendan revisar con calma cada apartado antes de confirmarlo.

En el mismo vídeo, López de Miguel insiste en que el objetivo debería ser simplemente pagar lo que corresponde, ni más ni menos.

Por ello, recuerda que existen herramientas que ayudan a revisar la declaración y detectar posibles deducciones olvidadas. "Te hacen una serie de preguntas súper simples y optimizan al máximo tu declaración para que pagues solamente lo justo", concluye.

En definitiva, aceptar el borrador sin revisarlo puede parecer una solución rápida, pero también puede suponer renunciar a deducciones importantes. Dedicar unos minutos a comprobar los datos puede marcar la diferencia entre una declaración correcta y perder varios cientos de euros.