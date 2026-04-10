Ya entró en vigor: deducción de 500 euros en la declaración de la Renta para los autónomos con seguro médico privado

María Jesús Montero y su sucesor al frente del Ministerio de Hacienda, Arcadi España. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Los autónomos en España pueden deducirse hasta 500 euros por persona al año en el IRPF por seguros médicos privados. La deducción incluye al propio autónomo, su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan en el mismo hogar. Para autónomos con discapacidad, la deducción máxima aumenta hasta los 1.500 euros por persona y año. Esta ventaja solo aplica a quienes tributan en estimación directa, quedando excluidos los que usan el sistema de módulos.

Los autónomos en España están acostumbrados a sortear infinidad de obstáculos sin recibir nada a cambio, pero sí que disponen de una deducción que los trabajadores ordinarios no pueden disfrutar en la declaración de la Renta que arrancó el pasado 8 de abril.

Los trabajadores por cuenta propia pueden desgravarse en el IRPF la tarifa del seguro médico privado como gasto de actividad con un máximo de 500 euros por persona y año.

Esta prerrogativa queda recogida en la ley 35/2006 del IRPF, en concreto en el artículo 30.2. No obstante, la norma también aclara que sólo se aplica a los autónomos dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que tributen en estimación directa (normal y simplificada) para actividades económicas.

Cónyuge e hijos, incluidos

Además, son gastos deducibles en el IRPF también los relativos al cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan en el mismo núcleo familiar.

Así, un autónomo que viva con su pareja y con sus dos hijos de 20 y 15 años y con un gasto total en sanidad privada de 3.000 euros, se puede deducir un total de 2.000 euros (500 euros por cada individuo).

En el caso de que el trabajador por cuenta propia tenga una discapacidad, la deducción asciende hasta los 1.500 euros, tres veces más.

En cambio, los trabajadores por cuenta propia que se acogen a una tributación de módulos no pueden incluir en su declaración las primas del seguro médico privado.

Estos son aquellos que pagan impuestos en base a un rendimiento estimado, no a lo que ganan realmente durante el año, por lo que pagan una cuota fija mientras no cambien parámetros como los metros del local o el número de empleados. Eso sí, únicamente pueden utilizar la tributación de módulos en actividades concretas como hostelería, transporte o comercios minoristas.

Los empleados por cuenta ajena, en cambio, sólo pueden deducirse el seguro médico privado si este está ligado a la empresa. En caso contrario, la Agencia Tributaria lo considera un gasto personal voluntario y no un gasto deducible.

En España, según el RETA, a final de 2025 había 3.425.767 afiliados al régimen de autónomos, un aumento anual de 39.000 con respecto al año anterior, dato que confirma que, a pesar de las dificultades de este colectivo, continúa teniendo mucho músculo en nuestro país.