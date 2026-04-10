Alemania da una lección a España: los trabajadores que retrasen su jubilación cobrarán hasta 2.000€ sin impuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier

Las claves nuevo Generado con IA Alemania incentiva a los trabajadores que retrasan su jubilación permitiéndoles cobrar hasta 2.000 euros mensuales sin impuestos desde enero de 2026. Quienes siguen trabajando tras la edad legal de jubilación en Alemania pueden cobrar su pensión y su salario al mismo tiempo, aumentando así sus ingresos. El modelo alemán busca hacer el sistema sostenible y atractivo, evitando penalizar a quienes desean seguir activos laboralmente tras la jubilación. Alemania ha creado un fondo público de inversión para rentabilizar los recursos y sostener el sistema de pensiones sin recurrir a subidas continuas de impuestos.

Mientras nuestro país lleva años aplicando reformas para sostener el sistema público, el modelo alemán apuesta por incentivar, en lugar de castigar, a quienes deciden seguir trabajando más allá de la edad de jubilación.

España arrastra desde hace más de una década un problema estructural en su sistema de pensiones.

A pesar de que las cotizaciones han alcanzado cifras récord y se han introducido mecanismos para equilibrar las cuentas, el Estado sigue necesitando importantes aportaciones económicas para cubrir el déficit.

En cambio, Alemania, que también tiene un sistema basado en el reparto, ha optado por un enfoque distinto, más centrado en hacer el sistema atractivo y sostenible a largo plazo.

Uno de los puntos clave de esta diferencia está en los incentivos. Y es que desde enero de 2026, Alemania ha puesto en marcha una medida que permite a los trabajadores que ya han alcanzado la edad legal de jubilación seguir trabajando de forma voluntaria y cobrar hasta 2.000 euros mensuales de su salario sin pagar impuestos sobre esa cantidad.

Esto supone un aliciente muy potente para los empleados, ya que convierte el hecho de seguir activo en algo económicamente positivo.

Además, estos trabajadores no pierden su pensión, sino que la siguen cobrando al mismo tiempo. Es decir, pasan a tener dos fuentes de ingresos.

Aunque deben seguir pagando ciertos gastos como el seguro médico, el resultado final es un nivel de ingresos bastante alto, lo que mejora su calidad de vida y, al mismo tiempo, beneficia a la economía, ya que continúan consumiendo y aportando valor.

Asimismo, Alemania ha ido aún más allá y ha creado un fondo público de inversión para obtener rentabilidad en los mercados financieros.

La idea es sencilla y, en lugar de subir constantemente los impuestos, se busca que el dinero crezca a través de inversiones, ayudando a sostener el sistema en un futuro más que próximo.