Los expertos coinciden: tomates y pimientos sufrirán una subida de precios en España en 2026 por la guerra de Irán

Las claves nuevo Generado con IA La guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz están provocando una subida en los precios de tomates y pimientos en España prevista para 2026. El encarecimiento de los fertilizantes, debido al conflicto, afecta especialmente a cultivos de invernadero como tomate, pimiento y pepino, con subidas previstas entre el 12% y el 20%. Otros productos como aceite de oliva, frutas frescas y cereales también experimentarán aumentos de precio, aunque en menor medida. España lidera el aumento de precios en la UE, con un incremento del 18% más que Alemania, 74% más que Francia y 120% más que Italia, según datos del INE.

La guerra de Irán comenzó el pasado 28 de febrero y a día de hoy, casi seis semanas después, el conflicto sigue abierto y con ataques cruzados entre los tres ejércitos involucrados -EEUU, Israel e Irán- y con el factor añadido de que Teherán está resistiendo más de lo pensado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En consecuencia, el estrecho de Ormuz continúa bloqueado para los aliados de EEUU, cierre que ha provocado una nueva crisis económica por ser uno de los enclaves más importantes para el paso del petróleo y del gas natural hacia Occidente.

Además del crudo, por este corredor marítimo también transita un tercio de los fertilizantes de alto consumo urea y el 45% del azufre global, por lo que ya está teniendo un efecto demoledor en los cultivos agrícolas de Europa y de España.

¿Qué productos van a subir de precio?

Según un análisis publicado por la consultora internacional Roland Berger, el encarecimiento de los fertilizantes va a afectar a los cultivos de invernadero, como tomate, pimiento o pepino con subidas de entre el 12% y el 20%.

Otros productos que también se encarecerán, pero en menor medida, serán el aceite de oliva, las frutas frescas o los cereales. Alimentos que emplean insumos, en especial fertilizantes, que ya son víctimas indirectas de la crudeza del conflicto bélico en Oriente Próximo.

El estudio contempla distintos escenarios en función de cuánto tiempo se extienda la guerra y, por ende, el cierre de Ormuz. Si permanece bloqueado de uno a tres meses, el coste de los pesticidas aumentaría entre un 30% y un 50%; si se prolonga más de seis meses, el incremento podría situarse entre el 150% y el 200%.

A estas cifras hay que sumarle el encarecimiento de la gasolina. Aunque el Gobierno aprobó un real decreto-ley para reducir el IVA del combustible del 21% al 10%, si la ofensiva de Trump y Netanyahu contra los ayatolás de la República Islámica de Irán se alarga en el tiempo, el impacto para los bolsillos de los españoles seguirá siendo durísimo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó de que el indicador adelantado del IPC (Índice de Precios al Consumo) del mes de marzo se ha situado en el 3,3%, un punto por encima del dato oficial de febrero (2,3%). Es decir, la guerra de Irán, que arrancó el último día de febrero, ya está golpeando tanto el bolsillo de los empresarios como de los consumidores en nuestro país.

De hecho, según confirma EL ESPAÑOL-INVERTIA, España es el país puntero de la UE donde más se han incrementado los precios este mes. Un 18% más que en Alemania, 74% más que en Francia y 120% más que en Italia.