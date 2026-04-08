Estados Unidos necesita trabajadores de la construcción: faltan 456.000 albañiles y pagan sueldos de hasta 75.000€

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos necesita incorporar casi medio millón de albañiles y técnicos de oficios para satisfacer la demanda del sector de la construcción. El déficit de mano de obra se debe a la jubilación de trabajadores veteranos y al auge de infraestructuras para la inteligencia artificial. Los salarios pueden superar los 75.000 euros anuales, con casos de hasta 250.000 euros para electricistas especializados en centros de datos. La falta de relevo generacional y las restricciones migratorias complican aún más cubrir las vacantes en el sector.

La industria de la construcción en Estados Unidos se enfrenta a un desafío sin precedentes: la falta de mano de obra.

Según la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC, por sus siglas en inglés), el país necesita incorporar 349.000 nuevos trabajadores este año y otros 456.000 en 2027 para satisfacer la demanda proyectada.

Esto se traduce en un déficit de casi medio millón de albañiles y especialistas en oficios en apenas un año.

El desajuste laboral no solo se explica por la expansión de la construcción, sino también por factores demográficos y económicos.

Gran parte de la necesidad de nuevos empleados surge de la jubilación de trabajadores veteranos, mientras que los incrementos en el gasto en construcción, impulsados por la construcción de centros de datos para IA han elevado la demanda de técnicos especializados, electricistas y profesionales.

Según ABC, por cada 1.000 millones de dólares invertidos en construcción, se crean aproximadamente 3.450 nuevos empleos.

El auge de la IA ha cambiado la ecuación. Empresas tecnológicas como Meta, Microsoft, Amazon, Google y Oracle planean gastar unos 700.000 millones de dólares en infraestructuras de IA a lo largo de este 2026.

Estos proyectos requieren expertos en oficios calificados y están ofreciendo salarios que superan los 75.000 euros anuales, con casos que alcanzan los 250.000 euros para ciertos electricistas en centros de datos.

"Estamos frente al mayor despliegue de infraestructuras de la historia humana, que va a generar una gran cantidad de empleos en oficios como electricistas, fontaneros y soldadores", afirmó Jensen Huang, CEO de Nvidia, en el Foro Económico Mundial.

A diferencia de muchas carreras de oficina, estos puestos no requieren un título universitario de cuatro años, sino formación técnica, aprendizajes y programas de certificación que permiten aprender mientras se trabaja.

Sin embargo, estos trabajos no están exentos de retos.

La construcción es físicamente exigente y requiere adaptarse a condiciones cambiantes, desde calor extremo hasta ambientes húmedos y fríos.

Además, los horarios pueden ser irregulares y depender de la ubicación de cada proyecto. La presión aumenta aún más por la escasez de instructores experimentados para formar a las nuevas generaciones.

Otro factor crítico es lapolítica migratoria de la Administración Trump en Estados Unidos.

Las restricciones recientes han limitado la entrada de trabajadores extranjeros, históricamente una fuente significativa de mano de obra en la construcción, lo que agrava los retrasos en proyectos de viviendas, fábricas y centros de salud.

Según la Asociación de Contratistas Generales, el 92% de las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados.

No obstante, este problema no es exclusivo de Estados Unidos, en nuestro país también se sufre una situación similar.

La patronal del sector estima que en España faltarían unos 700.000 empleados para cubrir la demanda de obra pública y proyectos ligados a fondos europeos.

Las vacantes sin cubrir se han multiplicado por cuatro en los últimos años, y en muchas zonas las empresas no encuentran albañiles, encofradores, electricistas, fontaneros u operadores de maquinaria.

El relevo generacional es especialmente crítico: casi uno de cada cinco trabajadores supera los 55-58 años, mientras que solo alrededor del 9% son jóvenes, dificultando la incorporación de nuevas generaciones al oficio.

Para los jóvenes y profesionales que buscan una carrera estable y bien remunerada, los oficios especializados se plantean una ruta directa y resistente a la automatización. Solo falta convencerlos de que este camino es una alternativa viable.