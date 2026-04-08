Confirmado por el Gobierno: la ayuda de hasta 1.380 euros al año por hijo para familias con rentas bajas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno confirma la ayuda de hasta 1.380 euros anuales por hijo para familias con rentas bajas a través del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). La cuantía varía según la edad del menor: hasta 1.380 euros al año para menores de 3 años, 966 euros para los de 3 a 6 años y 690 euros para los de 6 a 18 años. La ayuda está vinculada al Ingreso Mínimo Vital, pero también pueden solicitarla familias con rentas bajas que cumplan los requisitos de ingresos y patrimonio, aunque no reciban el IMV. La solicitud puede hacerse online o en oficinas de la Seguridad Social, y en muchos casos se concede automáticamente si ya se perciben otras ayudas por hijo a cargo.

Un año más, el Boletín Oficial del Estado (BOE) marca la pauta de las políticas sociales en 2026.

En medio de una inflación persistente y de retos económicos, el refuerzo de las ayudas públicas se mantiene como un instrumento fundamental para proteger a los hogares más vulnerables.

Dentro de este enfoque, la infancia sigue siendo una prioridad estratégica, con especial atención a las familias con menos recursos.

En este marco, el BOE ha confirmado la continuidad y actualización del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación destinada a reducir la pobreza infantil y a reforzar la protección económica de los hogares con menores a cargo.

Esta ayuda forma parte del sistema del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y fue incorporada como una de sus principales mejoras tras la reforma que entró en vigor en febrero de 2022.

La cuantía del complemento varía en función de la edad del menor a 1 de enero de cada año, estableciendo tres tramos diferenciados que determinan el importe mensual y anual de la ayuda.

Para 2026, las cantidades quedan fijadas de la siguiente manera:

Menores de 3 años: 115 euros al mes, lo que supone hasta 1.380 euros anuales por cada hijo.

Menores de entre 3 y 6 años: 80,50 euros mensuales, con un total de 966 euros al año.

Menores de entre 6 y 18 años: 57,50 euros al mes, alcanzando 690 euros anuales.

Aunque el CAPI está vinculado al Ingreso Mínimo Vital, no se limita exclusivamente a quienes ya perciben esta prestación.

También pueden acceder a él las familias con rentas bajas que cumplan los límites de ingresos y patrimonio establecidos específicamente para la ayuda a la infancia, incluso aunque no cobren el IMV.

Para solicitarlo, la Seguridad Social establece que los ingresos anuales de la familia no pueden superar el 300% de la Renta Garantizada correspondiente a su tipo de hogar.

Además, el patrimonio neto no debe exceder el 150% del límite marcado por el IMV (excluyendo siempre el valor de la vivienda habitual), y ningún adulto del núcleo familiar puede ser administrador de una sociedad mercantil.

Cómo solicitar la ayuda

La solicitud puede realizarse a través de la web de la Seguridad Social o de forma presencial en sus oficinas, siendo necesario aportar documentación básica como el DNI o NIE, el libro de familia y el certificado de empadronamiento.

En muchos casos, el complemento se concede automáticamente al solicitar el IMV, y quienes ya perciben ayudas por hijo a cargo no necesitan solicitarlo de nuevo, ya que se reconoce de oficio si se cumplen los requisitos.

El plazo para solicitar la ayuda es de tres meses desde el nacimiento del menor o desde el momento en que se cumplen las condiciones exigidas.

El pago se realiza mensualmente mediante transferencia bancaria, y la Seguridad Social ofrece un simulador online para comprobar previamente si se tiene derecho a la prestación.