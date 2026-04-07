WAH Show Madrid, la experiencia inmersiva que redefine el entretenimiento: 5.000 m² dedicados al talento y la creatividad

Un recorrido en tres actos que une gastronomía, música y puesta en escena en uno de los shows más innovadores de Europa

Las claves nuevo Generado con IA WAH Show Madrid ofrece una experiencia inmersiva con 5.000 m² dedicados al talento, combinando gastronomía internacional, música en directo y una puesta en escena innovadora. El espectáculo se divide en tres actos: un mercado gastronómico, una función teatral con más de 40 artistas y, como cierre, una fiesta con DJs y actuaciones en vivo. WAH Show está especialmente diseñado para grupos y empresas, ofreciendo eventos personalizados con zonas privadas, palcos exclusivos y propuestas gastronómicas a medida. La experiencia busca que los asistentes vivan momentos inolvidables, fusionando cena, show y afterparty en una sola noche en IFEMA Madrid.

Si por algo es conocida Madrid, es por ser una ciudad que nunca deja de sorprender. Siempre hay un plan esperándote: alguien que propone salir a tomar algo, perderse por sus calles o descubrir una nueva exposición. La oferta de ocio es amplia.

Sin embargo, existe una experiencia que va más allá de lo habitual. Un lugar donde el tiempo se detiene y abre la puerta a una realidad distópica: WAH Show.

Ubicado en el Espacio WAH en IFEMA Madrid, y con más de 5.000 m² dedicados al talento y la creatividad, este espectáculo ha redefinido el concepto del entretenimiento en Europa. Con una sola entrada, el visitante se embarca en un viaje completo que fusiona gastronomía internacional, música en directo y una puesta en escena impactante.

Un recorrido en tres actos

La magia de WAH Show no ocurre de golpe, se va desplegando poco a poco. El espectáculo se divide en tres fases inolvidables.

Al llegar, el visitante se adentra en un espectacular mercado gastronómico donde los sabores del mundo se combinan con música en directo. Cócteles de autor, actuaciones y un ambiente vibrante marcan el inicio de la experiencia.

Este primer acto puede vivirse de dos maneras: disfrutando del mercado con una propuesta de street food de alta calidad, o elevando la experiencia con la opción VIP, que ofrece servicio en mesa y una propuesta culinaria más sofisticada.

El segundo acto traslada al público al teatro, uno de los espectáculos más sorprendentes de Europa. Más de 40 artistas dan vida a una historia distópica en la que la música ha sido prohibida y solo sobrevive como acto de resistencia.

Desde los clásicos del rock más potentes hasta las baladas más icónicas, cada tema suena con una puesta en escena deslumbrante, tecnología de vanguardia y una narrativa que invita al público a cantar y bailar.

Y cuando parece que todo ha terminado, llega el tercer acto: La Catedral. Aquí, la emoción del teatro se transforma en celebración. DJs, cócteles exclusivos y actuaciones en directo ponen el broche final a una experiencia llena de energía.

El plan más original para grupos y empresas

En WAH entienden que cualquier ocasión merece celebrarse. Por eso, han creado propuestas específicas para grupos de más de 14 personas que buscan algo diferente que compartir con amigos, familia o compañeros de trabajo.

El equipo de especialistas en eventos de WAH Show se encarga de diseñar experiencias a medida, cuidando cada detalle. Desde zonas privadas y palcos exclusivos hasta propuestas gastronómicas diseñadas a medida. Todo pensado para que cada evento sea único e irrepetible.

Es el lugar ideal para encuentros corporativos, team buildings, cumpleaños, despedidas de soltero o reuniones especiales.

¿Por qué elegir WAH?

Porque celebrar ya no consiste solo en reunirse, sino en vivir algo que permanece en la memoria.

WAH Show es mucho más que un espectáculo: es una experiencia inmersiva difícil de olvidar. Un lugar donde saltar, bailar, abrazar, recordar y brindar. Donde disfrutar de cena, show y afterparty en una misma noche. Las entradas están disponibles en su página web.