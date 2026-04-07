Estados Unidos puede expulsar a todos los españoles cuyo viaje supere los 90 días de duración y les vetará la entrada en el futuro

Las claves nuevo Generado con IA Los españoles solo pueden permanecer en Estados Unidos hasta 90 días con la autorización ESTA, sin posibilidad de prórroga. Superar el límite de 90 días puede llevar a la expulsión y a la inclusión en una lista negra que veta futuras entradas al país. Para estancias superiores a 90 días, trabajar o residir en EE.UU., es necesario solicitar un visado temporal o la Green Card. La Green Card se puede obtener principalmente por vínculos familiares o por ofertas laborales de alta cualificación, o a través de la lotería de visados para países con baja inmigración.

Cruzar el Atlántico y pisar Estados Unidos es el sueño de muchos. La principal potencia del mundo acoge a millones de turistas cada año que quieren conocer lugares tan ilustres como Manhattan, Los Ángeles o el Gran Cañón.

No obstante, para los españoles y el resto del mundo, cuando el viaje supera los tres meses de duración, todo se complica. La estancia máxima con el visado ESTA es de 90 días sin posibilidad de prórroga ni cambio de estatus y, en el caso de sobrepasar el límite, se entraría en una situación irregular que podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Además, en el caso de que se incumplan las reglas del país norteamericano, el turista se expone a ser incluido en una lista negra que impediría el ingreso en el futuro.

¿Cómo se consigue el visado permanente?

¿Y qué visado hace falta para viajar a EEUU? Como hemos comentado, la ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es una autorización electrónica de viaje que permite a ciudadanos extranjeros entrar en Estados Unidos por turismo, negocios o tránsito durante 90 días sin necesidad de pedir un visado tradicional en la embajada.

Esta visa no permite trabajar con remuneración, estudiar para obtener créditos universitarios, acudir como periodista corresponsal o residir de forma permanente en el país.

Por lo tanto, antes de comprar los vuelos y planificar el viaje al país del tío Sam hay que tener en cuenta que si se pretende una estancia muy larga debe ser de como máximo 3 meses, un límite para los europeos que se planteen realizar la Ruta 64, que cruza ocho estados de oeste a este con un total de 3.670 kilómetros

Para ir un paso más allá y poder prolongar la estancia durante más de 90 días, trabajar o residir en el país se debe conseguir un visado temporal de empleo o un documento de residencia permanente, conocido como la Green Card.

Esta consiste en una tarjeta física que permite residir en cualquier estado y, tras 5 años de residencia o 3 si estás casado con un estadounidense, se podrá solicitar la ciudadanía americana.

El problema de esta tarjeta es cómo conseguirla. La opción más viable es ser cónyuge, hijo, padre o hermano de ciudadano estadounidense o a través de una oferta de empleo para perfiles de alta cualificación.

Si no, existe una lotería de visados de unas 50.000 tarjetas verdes para personas de países con baja inmigración histórica a EEUU, entre los que podría estar España. Los países que no pueden optar a esta rifa de visados de residencia permanente son India, China, Canadá, Brasil, Nigeria, Bangladesh y México.