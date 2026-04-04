Alemania da un paso histórico: ahora pedirá un permiso militar a los hombres de entre 17 y 45 años que abandonen el país

Las claves nuevo Generado con IA Alemania exigirá permiso militar a los hombres de 17 a 45 años que permanezcan más de 3 meses en el extranjero. La nueva Ley de Modernización de Servicio Militar busca reforzar el Ejército alemán y deja abierta la puerta a reactivar la mili obligatoria si es necesario. La ley también incluye un examen médico obligatorio y un cuestionario de motivación y aptitud para hombres nacidos desde 2008. El servicio militar sigue siendo voluntario, pero se prevén ventajas y una paga mínima de 2.600 euros mensuales para quienes se inscriban.

Ya sea por el miedo a la amenaza rusa o para cumplir los objetivos de la OTAN, Alemania ha decidido mover cartas en el asunto a la hora de reforzar su Ejército ante cualquier peligro.

Así, en este contexto, el Gobierno de Friedrich Merz ha puesto en marcha la nueva Ley de Modernización de Servicio Militar, en vigor desde el pasado 1 de enero.

Esta nueva normativa reforma el modelo tras la suspensión del servicio militar obligatorio en 2011 y sienta las bases de un 'servicio militar moderno'.

Si bien, por el momento, el servicio militar en Alemania se mantiene como voluntario, la Ley deja abierta la posibilidad de reactivar la mili obligatoria si la situación de seguridad o la falta de efectivos lo exigiera.

Una de las medidas que más atención ha generado es en relación a sus restricciones para abandonar el país. Desde este 2026, los hombres alemanes de 17 a 45 años deberán solicitar una autorización al Ejército si van a estar más de 3 meses en el extranjero.

El nuevo servicio militar moderno alemán

Esta reforma marca un cambio significativo en la mili alemana. Aunque el Gobierno de Merz indica que las autorizaciones para salir del país se concederán de forma automática en la práctica, remarca que esto solo aplica mientras el servicio militar siga siendo voluntario.

"Dado que, según la legislación vigente, el servicio militar se basa exclusivamente en la voluntariedad, en principio se deben otorgar las autorizaciones correspondientes", puntualizó el portavoz del Ministerio de Defensa alemán a DPA.

Cabe destacar que las Fuerzas Armadas deben conocer, en caso de emergencia, qué personas se encuentran en el extranjero durante periodos prolongados.

Respecto a cómo se detectarán o sancionarán las infracciones, el portavoz recordó que "la norma ya se aplicaba en tiempos de la Guerra Fría y no tenía relevancia práctica. Tampoco está sancionada de forma específica".

"Por ello, se ha creado una base legal que respaldar, en caso necesario, los elementos obligatorios del nuevo servicio militar en su aplicación práctica, como, por ejemplo, el examen médico obligatorio", ha apuntado.

La Ley incluye otras medidas, como un examen médico obligatorio para hombres nacidos desde 2008, y un cuestionario de motivación y aptitud que evalúa datos personales, estados de salud, condición física, formación y disposición a servir.

Pero no todos son obligaciones. El Ejército también plantea una serie de ventajas para aquellos jóvenes interesados en realizar la mili voluntaria.

El proceso tiene una duración de entre 6 y 11 meses con formación militar básica y una posible continuidad como "soldado temporal" así como fijar una paga mínima en torno a 2.600 euros brutos mensuales y otros beneficios adicionales.

El objetivo es que el servicio militar siga siendo voluntario y se implementen 80.000 soldados activos, aunque contempla una obligatoriedad para completar los cupos si no se alcanzan los objetivos fijados.

El caso de Alemania no es un caso aislado dentro de la Unión Europea, sino que se alinea con las recomendaciones de Bruselas a estar "preparados" ante la amenaza rusa.

De hecho, otros países como Croacia han reintroducido la mili obligatoria, Dinamarca ha extendido el tiempo de servicio hasta los 11 meses y Francia ha impulsado un nuevo servicio militar voluntario de unos 10 meses.

Mientras, en España la mili obligatoria se suprimió en 2001 y, pese al debate público, el Gobierno ha descartado restablecerla, centrando su interés en reforzar la reserva y la cooperación europea de defensa.