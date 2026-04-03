Bruselas busca implementar el euro digital: un complemento al pago en efectivo y entraría en vigor en 2029

Las claves nuevo Generado con IA El Banco Central Europeo decidirá en 2026 si lanza el euro digital, que podría implementarse oficialmente en 2029 como complemento al efectivo. El euro digital tendrá el mismo valor que el euro físico y será dinero público emitido por el BCE, facilitando los pagos electrónicos en toda la zona euro. Su posible adopción ha generado debate sobre la privacidad y la necesidad de mantener formas de pago tradicionales, especialmente para la población mayor. Algunos países, como Países Bajos, ya han anunciado medidas para asegurar que los comercios sigan aceptando efectivo y no excluir a quienes prefieren este método de pago.

El Banco Central Europeo (BCE) tiene previsto decidir este 2026 si finalmente lanza el polémico euro digital con el objetivo de digitalizar y facilitar las transacciones monetarias de los ciudadanos europeos.

Según el BCE, "el euro digital complementará al efectivo y ofrecerá sus ventajas: simplicidad, privacidad, fiabilidad y disponibilidad en toda la zona del euro, a los pagos digitales", pero la realidad es que genera recelos entre algunos economistas y expertos, que apuntan a que podría percutir en la privacidad de la población.

En el caso de que finalmente salga adelante, se desplegaría un ejercicio piloto en 2027 para dejarlo preparado para 2029, la primera emisión oficial del euro digital. Año en el que tanto el dinero en metálico como las tarjetas de crédito sumarían un nuevo competidor a la hora de ejecutar los pagos en comercios, restaurantes o en cualquier portal online.

"Complemento del efectivo"

Este organismo financiero argumenta que el número de pagos en efectivo disminuye en comparación con las operaciones digitales, por lo que "la necesidad de un medio de pago digital público como complemento del efectivo es cada vez más urgente", plantean en un comunicado publicado a finales de 2025.

No obstante, aunque prometen que se va a compaginar con el efectivo y las tarjetas de crédito o débito tradicionales, se ha reabierto un debate sobre la importancia de preservar las formas de pago antiguas para la población mayor, que encuentra más dificultades para adaptarse a los vertiginosos cambios tecnológicos de este siglo.

De hecho, Países Bajos, estado miembro de la UE, pretende hacer obligatorio a partir de 2027 que los comercios y restaurantes permitan que los clientes paguen en efectivo para integrar a las generaciones más longevas en las dinámicas de la sociedad.

Lo mismo ocurre con una de las ciudades más importantes del mundo, Nueva York. La Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York emitió el pasado 20 de marzo una alerta para recordar a todos los consumidores de todo el estado que las tiendas ahora deben permitir a los clientes pagar en efectivo.

¿Cómo funcionará el euro digital?

La nueva moneda digital tendrá el mismo valor que el euro físico y será una moneda oficial, a diferencia de otras divisas digitales como las criptomonedas.

La gran diferencia es que facilitará los pagos vía electrónica, puesto que funcionará como una versión digital del efectivo. ¿Y en qué se diferenciará del dinero que ya tenemos en la cuenta bancaria? En que ese dinero actualmente es privado y emitido por bancos comerciales, mientras que el euro digital será dinero público del BCE y las entidades financieras sólo actuarán como meros intermediarios.

En todo caso, si finalmente entra en vigor en 2029, se conocerán más detalles sobre su funcionamiento y sobre sus diferencias con el sistema monetario actual.