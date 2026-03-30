La Seguridad Social da marcha atrás: recalculará las pensiones anticipadas y abonará los atrasos desde enero de 2026

Las claves nuevo Generado con IA La Seguridad Social recalculará las pensiones de quienes se jubilaron anticipadamente y sufrieron recortes mayores a los previstos. Se abonarán los atrasos generados desde enero de 2026, devolviendo el dinero no percibido a los jubilados afectados. La revisión será automática y no requerirá que los pensionistas presenten ninguna reclamación. La medida supone un alivio económico para miles de jubilados anticipados y aporta mayor estabilidad a quienes planifican su retiro.

La Seguridad Social corrige el rumbo. Tras meses de incertidumbre, recalculará las pensiones de quienes se jubilaron de forma anticipada y vieron su prestación reducida por coeficientes más severos de lo previsto.

La rectificación no se quedará ahí: también abonará los atrasos generados desde enero de 2026, devolviendo así el dinero que estos pensionistas dejaron de percibir durante este periodo.

El cambio supone recuperar la 'disposición transitoria 34', una normativa más favorable para quienes deciden retirarse antes de la edad ordinaria.

Su aplicación a comienzos de año redujo varias prestaciones y, en algunos casos, elevó la penalización por jubilación anticipada voluntaria del 9,12% al 21%.

Según explicó el funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones Alfonso Muñoz, este ajuste "suponía un recorte de hasta 400 euros mensuales de pensión", un impacto significativo en la economía de muchos jubilados.

Ahora, la Seguridad Social da marcha atrás y corrige ese efecto. Las pensiones calculadas con los coeficientes más severos serán revisadas automáticamente para adaptarse a las condiciones anteriores.

"Estas pensiones serán revisadas de oficio. El interesado no necesita presentar reclamación", aclara Muñoz, lo que garantiza que todo el proceso se realizará automáticamente.

La rectificación no solo afectará a la cuantía mensual a partir de ahora, sino que también tendrá efectos retroactivos.

La Seguridad Social abonará la diferencia entre lo cobrado y lo que correspondía desde enero, compensando así los meses en los que las pensiones habían sido recortadas.

De esta forma, la medida supone un alivio para miles de jubilados anticipados que habían visto mermados sus ingresos sin previo aviso.

Además, pone fin a la incertidumbre generada por la aplicación de la normativa y aporta mayor estabilidad a quienes planean su retiro, especialmente en un contexto de cambios continuos en el sistema de pensiones.

En definitiva, la decisión de la Seguridad Social no solo restituye condiciones más favorables para la jubilación anticipada, sino que garantiza que los afectados recuperen el dinero perdido.

Un ajuste que, tras meses de polémica, devuelve certidumbre a uno de los pilares del sistema de protección social en España.