Ya es oficial: los jubilados cobran un 4,4 % más que hace un año tras la subida de su pensión mensual

La ministra Elma Sáiz junto a Pedro Sánchez, este miércoles durante la presentación de Hodio. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Los jubilados españoles cobran un 4,4% más que hace un año tras la revalorización de las pensiones. La Seguridad Social ha destinado un récord de 14.307,7 millones de euros al pago de pensiones contributivas en marzo. Se han abonado más de 10,4 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de personas, siendo la mayoría de jubilación. La pensión media del sistema alcanza los 1.367 euros mensuales y la de jubilación llega a 1.568 euros.

Los pensionistas españoles han comenzado el año con una noticia más que positiva para sus carteras.

Sus ingresos han aumentado y ahora los jubilados cobran un 4,4% más que hace un año, gracias a la subida aplicada a las pensiones.

Un incremento que forma parte de la actualización anual que realiza el Gobierno para ajustar las prestaciones al coste de la vida.

Durante el mes de marzo, la Seguridad Social ha destinado una cifra récord de 14.307,7 millones de euros al pago de las pensiones contributivas.

Esto supone un 6% más que en el mismo mes del año anterior, lo que refleja tanto la subida de las prestaciones como el aumento del número de beneficiarios.

En total, se han abonado más de 10,4 millones de pensiones a cerca de 9,5 millones de personas. La mayoría corresponde a jubilación, con unos 6,7 millones de pensiones.

Asimismo, también destacan las de viudedad, que superan los 2,3 millones, además de otras como incapacidad permanente, orfandad y ayudas a familiares.

La subida de este año se basa principalmente en la evolución de los precios. De forma general, las pensiones han aumentado un 2,7%, siguiendo el comportamiento medio del IPC.

Sin embargo, en el caso de las pensiones de jubilación, el incremento medio ha sido mayor, alcanzando ese 4,4% respecto a marzo del año pasado.

En cuanto a las cifras concretas, la pensión media del sistema se sitúa en 1.367 euros al mes, lo que supone una mejora del 4,5% en comparación con 2025.

Por su parte, la pensión media de jubilación ha llegado a los 1.568 euros mensuales, consolidándose como la principal fuente de ingresos para millones de personas mayores.

Este aumento supone un alivio para muchos hogares, especialmente en un momento en el que el coste de la vida sigue siendo una de las mayores preocupaciones para los españoles.

Y es que aunque no elimina todas las dificultades, sí ayuda a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, permitiéndole afrontar mejor los gastos cotidianos.