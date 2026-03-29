Suecia marca el camino a España en el Impuesto de Sucesiones: su abolición en 2007 no afectó a la recaudación

Las claves nuevo Generado con IA Suecia abolió el Impuesto de Sucesiones en 2007 tras un acuerdo parlamentario, ya que solo representaba el 0,2% de los ingresos fiscales. La eliminación del impuesto en Suecia no impactó negativamente en la recaudación del Estado y fue impulsada por el malestar generado entre herederos de empresas familiares. En España, el Impuesto de Sucesiones varía entre comunidades autónomas, con bonificaciones de hasta el 100% para familiares directos en varias regiones. El Banco de España propone unificar el impuesto a nivel nacional para aumentar su recaudación, mientras que PP y Vox abogan por eliminarlo o bonificarlo al 99% para familiares directos.

El Impuesto de Sucesiones es un tributo que se grava a los herederos tras la muerte de un familiar y que genera mucha polémica por el impacto simbólico de tener que pagar una tarifa justo después de un golpe emocional de tal envergadura.

La mayoría de países europeos, incluido España, lo aplican; pero hay algunas excepciones que rompen la regla. Destaca Suecia, que en 2007, tras un amplio acuerdo en el parlamento nacional, el conocido como Riksdag, abolieron el Impuesto de Sucesiones.

A nivel recaudatorio fue un acierto porque sólo generaba el 0,2 por ciento de los ingresos fiscales del país escandinavo, por lo que su derogación no tuvo ninguna influencia en las cuentas.

¿Por qué suprimieron el impuesto?

Es decir, el país nórdico pasó de tener un tipo superior al 70% por ciento en 1983 a reducirlo progresivamente en las siguientes décadas hasta el 30%. Finalmente, se eliminó con el apoyo de todo el arco parlamentario.

¿El motivo? Se produjeron numerosos casos de empresas familiares cuya transmisión de generación en generación generó un profundo malestar entre los herederos, como por ejemplo ocurrió con la muerte de Sally Kinster, viuda del presidente de la farmacéutica nacional Astra (más adelante convertida en Astrazeneca, de propiedad británica).

Casos como el de Suecia, Austria o Noruega reabren un debate en España, país donde oscila entre el 7,65% y el 34% en función de la región. Aunque las comunidades autónomas cuentan con bonificaciones para los familiares directos que tengan que afrontar el tributo. Aquí desplegamos un listado con todas las autonomías:

Andalucía: 99%

Aragón: 99%

Asturias: exentos hasta los 30.000 euros

Baleares: 100%

Canarias: 99,9%

Cantabria: 100%

Castilla-La Mancha: entre el 80% y el 100%

Castilla y León: 99%

Cataluña: entre el 99% y el 20%

Comunidad Valenciana: 99%

Comunidad de Madrid: 99%

Extremadura: 100% hasta los 500.000 euros

Galicia: 99%

La Rioja: 99%

Navarra: exentos hasta los 250.000 euros

País Vasco: exentos hasta los 400.000 euros

Murcia: 99%

En la actualidad, en España no hay ninguna propuesta firme del Gobierno de España de suprimir el Impuesto de Sucesiones, aunque el Ejecutivo sí ha llegado a plantear armonizarlo para hacer un modelo más homogéneo y evitar que cada autonomía aplique una bonificación distinta.

En cambio, los partidos de la oposición, PP y Vox quieren eliminar o bonificarlo 99% este tributo para padres, hijos, cónyuges. De hecho, lo han aplicado allí donde gobiernan, como en la Comunidad de Madrid o Andalucía.

El Banco de España recogió en un informe de 2023 que el Impuesto de Sucesiones sólo supone un 0,23% del Producto Interior Bruto y aboga por unificar la tarifa a nivel nacional para conseguir que su recaudación aumente al 0,7% del PIB.