Confirmado por Hacienda: los españoles que cobren menos de 1.500€ de su segundo pagador están exentos de la Renta

Las claves nuevo Generado con IA Los españoles que cobren menos de 1.500 euros anuales de su segundo pagador están exentos de presentar la declaración de la Renta si no superan los 22.000 euros totales. Si los ingresos totales superan los 15.876 euros y del segundo pagador se reciben más de 1.500 euros, sí es obligatorio presentar la declaración. El Gobierno intentó subir el límite del segundo pagador a 2.500 euros, pero el Congreso derogó la medida, manteniéndose así el límite en 1.500 euros. Arcadi España asume la dirección de la Agencia Tributaria en sustitución de María Jesús Montero, justo antes del inicio de la campaña de la Renta.

La campaña de la Renta en España está a la vuelta de la esquina. A partir del próximo 8 de abril, millones de españoles tendrán que declarar ante la Agencia Tributaria el borrador de la Renta y conocer, a continuación, si el IRPF del ejercicio fiscal de 2025 les sale a pagar o a devolver.

El Gobierno permite que miles de contribuyentes con ingresos moderados no tengan la obligación de realizarla, ya que el umbral con dos pagadores está limitado en 15.876 euros, por lo que por debajo de esta cifra no hace falta presentar la declaración.

Además, los españoles que hayan percibido menos de 1.500 euros anuales de su segundo empleador no tendrán que presentar el IRPF cuando superen unos ingresos totales de 15.876 euros brutos anuales. En estos casos, sólo será obligatorio si llegan a 22.000 euros.

¿Cuáles son los umbrales de ingresos?

A finales de 2024, el Gobierno aprobó un real decreto-ley para subir este límite de 1.500 euros a 2.500 euros. El objetivo del Ministerio de Hacienda era aliviar a aquellos que cambian de empleo y encadenan contratos en poco tiempo, pero la norma fue derogada por el Congreso de los Diputados.

A nivel general, los límites de rendimientos salariales que impone la Agencia Tributaria son los siguientes: con un pagador, están obligados a presentarla todos los españoles que ganen al menos 22.000 euros brutos anuales. Con dos pagadores, quienes alcancen un nivel salarial de 15.876 euros anuales.

Ejemplo práctico

Es decir, si durante 2025 un trabajador ha desempeñado dos o más oficios diferentes, la remuneración total fue de 16.000 euros brutos y la del segundo pagador de 3.000 euros, es obligatorio presentar la Renta.

En cambio, si el salario total asciende a los 17.000 euros, pero los ingresos procedentes del segundo trabajo son de 1.400 euros, no será necesario presentar el borrador entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2026. Es decir, que se les aplica el mismo umbral que para los que tienen únicamente un salario durante el año: 22.000 euros brutos.

La apertura de la campaña fiscal más importante del año tiene lugar en un contexto en el que se ha producido un cambio en el Ministerio de Hacienda, hasta ahora dirigido por María Jesús Montero.

A raíz de la convocatoria de elecciones para la Junta de Andalucía el próximo 17 de mayo, la política socialista ha dejado sus cargos gubernamentales para liderar la campaña del PSOE a estos comicios.

En consecuencia, Arcadi España, procedente del PSOE de Valencia, coge el testigo de Montero al frente de la Agencia Tributaria justo en la antesala del inicio de la declaración de la Renta de 2026.