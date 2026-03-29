El calvario de Rocío, autónoma y madre, con la Seguridad Social: le pagaron 782 euros durante cuatro meses de baja maternal

Las claves nuevo Generado con IA Rocío Chipont, autónoma y madre, denuncia que solo recibió 782 euros al mes durante su baja por maternidad, tras descontar la cuota de autónomos. La prestación mensual de maternidad fue de 1.042,50 euros, pero la Seguridad Social le descontó 314 euros cada mes por la cuota de autónoma. Rocío critica que su ingreso durante la baja fue inferior al Ingreso Mínimo Vital y al Salario Mínimo Interprofesional. La experiencia de Rocío reabre el debate sobre la protección y derechos de las madres autónomas en España frente a los trabajadores por cuenta ajena.

Ser madre y autónoma en España puede convertirse en un equilibrio imposible.

Mientras el sistema promete protección durante la baja por maternidad, la realidad que denuncia Rocío Chipont, empresaria y creadora de contenido, dibuja un escenario muy distinto: ingresos reducidos, cuotas inamovibles y una sensación constante de desigualdad.

"Soy autónoma y acabo de terminar mi baja de maternidad", explica Rocío, quien ha hecho pública su experiencia tras comprobar que las cuentas no salen.

Durante los cuatro meses de baja, percibió una prestación mensual de 1.042,50 euros. Sin embargo, ese ingreso se vio reducido de forma significativa por el pago obligatorio de su cuota como trabajadora autónoma.

"He cobrado 1.042,50 euros al mes, pero me han descontado 314 euros de autónomo todos los meses", detalla.

El resultado final fue que apenas recibió 782 euros mensuales, una cifra que considera insuficiente para afrontar su nueva situación familiar.

"He cobrado 782 euros al mes durante cuatro meses, que es mucho menos que el Ingreso Mínimo Vital y que el Salario Mínimo Interprofesional", resume Rocio.

Más allá de las cifras, su relato lanza preguntas directas al sistema: "Ahora le hago yo una pregunta al Estado, que es mi jefe: ¿por qué la vida de mi hijo vale menos que la de cualquier trabajador?".

Rocío también cuestiona las diferencias en derechos laborales respecto a los trabajadores por cuenta ajena. "¿Por qué tengo que pagar mi cuota de autónomo estando de baja por maternidad, mientras que un trabajador con un hijo no paga IRPF?".

Su crítica no se queda en el ámbito económico, sino que se extiende a las condiciones estructurales del trabajo autónomo.

"¿Por qué tengo que entrar en un sistema donde alguien gana más con el Ingreso Mínimo Vital que trabajando?", plantea, apuntando a una posible desincentivación del emprendimiento.

El cierre de su testimonio es contundente y deja entrever una sensación de desamparo. "¿Te digo por qué? Porque el mayor explotador, el Estado, mi jefe, no le interesa".

Con estas palabras, Rocío sintetiza una experiencia que, más allá de su caso individual, reabre el debate sobre la protección de la maternidad en el colectivo de autónomos en España.