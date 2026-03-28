Países Bajos quiere cambiar las normas: todos los comercios y restaurantes deberán aceptar el dinero en efectivo desde 2027

Las claves nuevo Generado con IA Países Bajos planea obligar a todos los comercios y restaurantes a aceptar pagos en efectivo a partir de 2027, con un límite máximo de 3.000 euros por operación. El objetivo es garantizar que los consumidores, especialmente los mayores, puedan seguir usando dinero en metálico pese al auge de pagos digitales. La normativa prevé excepciones: los pagos en efectivo podrán rechazarse entre las 22:00 y las 06:00 o en pequeños negocios con menos de 4 empleados por motivos de seguridad. Quedan exentos de la obligación de aceptar efectivo los pagos en compras online, facturas de servicios, billetes de transporte público y comida a domicilio.

El dinero en efectivo está en peligro de extinción. Ya no sólo por las tarjetas de débito o crédito, sino también por el auge de las tarjetas digitales en los móviles o por la próxima implantación del euro digital en Europa a partir de 2029.

Sin embargo, las generaciones más mayores sufren problemas para adaptarse al ecosistema digital. Necesitan conservar elementos del pasado con los que puedan sentirse más cómodos, como por ejemplo el dinero en efectivo.

En este sentido, el Gobierno de Países Bajos quiere blindar en su normativa el derecho a que los consumidores puedan pagar en efectivo en todos los establecimientos, incluidos bares y restaurantes de grandes ciudades como Amsterdam, La Haya o Rotterdam o urbes más pequeñas como Leiden o Maastricht.

Pagos en metálico de hasta un máximo de 3.000 euros

El Ministerio de Hacienda junto al Secretario de Estado de Justicia y Seguridad del país de los tulipanes presentaron un proyecto en 2025 para obligar a los comercios a aceptar pagos en efectivo hasta un máximo de 3.000 euros a partir de 2027, tal y como recoge una nota oficial de la Administración holandesa.

El objetivo del Ejecutivo de Países Bajos es "garantizar que los pagos en efectivo se realicen de la forma más generalizada posible", aunque sí son conscientes de que hay peligros vinculados a pagar en metálico, en concreto a la seguridad de los comerciantes y los empleados.

Por eso, han incluido en la normativa que los establecimientos puedan rechazar el pago en efectivo por la noche, entre las 22:00 horas y las 06:00 de la mañana. Los pequeños empresarios, con menos de 4 empleados, también pueden denegarlos debido a riesgos para la seguridad.

A todos se nos viene la mente una gasolinera o un servicio de comida de autoservicio, donde es más seguro que la única alternativa para pagar de los consumidores sea con tarjeta o, mejor aún, vía digital.

¿Cómo es el caso de España?

Otras situaciones exentas de la obligación de aceptar los pagos en efectivo son las compras en línea, los pagos de facturas de teléfono o energía, billetes de transporte público y servicios de entrega de comida a domicilio.

El decreto, aunque ya pasó el periodo de consultas de seis semanas, aún debe sortear muchos trámites para entrar en vigor en 2027. Una vez que el Gobierno analice los datos de la consulta, presentará un texto al Parlamento nacional. Después, se someterá al Consejo de Estado para su dictamen.

En el caso de España, también se sanciona la negativa a aceptar el pago en efectivo, tal y como recoge el artículo 47.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Por lo tanto, todos los comercios y establecimientos de nuestro país deben aceptar billetes y monedas.