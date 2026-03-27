La UE cambia de socios: se aleja de EEUU y fortalece sus relaciones comerciales con Latinoamérica y Australia

Las claves nuevo Generado con IA La UE ha enfriado sus relaciones comerciales con EEUU tras la imposición de aranceles por parte de la administración Trump. Desde el 1 de mayo entra en vigor un acuerdo comercial provisional entre la UE y los países del Mercosur, eliminando aranceles en varios productos. El acuerdo con Mercosur genera preocupación entre ganaderos europeos por competencia desleal y menores requisitos de sostenibilidad. La UE también ha firmado acuerdos de libre comercio con Australia e India, buscando diversificar sus socios y fortalecer su economía.

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Washington se han enfriado. Por un lado, tras serias amenazas de tarifas globales, el magnate republicano ha impuesto aranceles sobre el acero y el aluminio y otros productos industriales estratégicos de la UE que han impactado a la economía comunitaria.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos -aunque luego reculó- amenazó seriamente con anexionarse Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, que a su vez es un estado miembro de la Unión Europea.

Ante este panorama, el Ejecutivo comunitario liderado por Úrsula von der Leyen ha empezado a tejer nuevas alianzas en el oeste y este del planeta para anticiparse y buscar alternativas al proteccionismo comercial impulsado por Trump.

¿Cuándo entra en vigor Mercosur?

De hecho, el próximo 1 de mayo entra en vigor el acuerdo comercial provisional entre la UE, después de que haya sido firmado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. La alianza entre Europa y Latinoamérica aún no es firme completamente porque el convenio debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, que aún espera al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En todo caso, desde mayo se van a eliminar aranceles de determinados productos para favorecer el flujo comercial entre ambos continentes. Eso sí, esta situación ha generado infinidad de protestas de los ganaderos y granjeros europeos porque consideran que Mercosur va a causar competencia desleal.

Argumentan que los productos extranjeros no tendrán que cumplir con los requisitos de sostenibilidad que impone la Comisión Europea, por lo que su entrada en el mercado del continente va a suponer un grave perjuicio para sus negocios.

En paralelo, el pasado martes 24 de marzo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, anunció un acuerdo de libre comercio entre la UE y Australia después de diez años de negociaciones.

After almost a decade of work – we can say: we did it.



We have concluded the EU-Australia Free Trade Agreement.



And it is such a win for both sides ↓ https://t.co/wzu18OCid8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 24, 2026

El pacto consiste en la eliminación de 1.000 millones en aranceles a las exportaciones europeas y, además, en un refuerzo de su colaboración en seguridad y defensa en un contexto de máxima tensión bélica desde el inicio de la guerra de Irán.

"El acuerdo puede añadir casi 4.000 millones de euros al PIB europeo de aquí a 2030 y cerca de 8.000 millones de dólares australianos a su economía", explica la política alemana.

Latinoamérica, Oceanía y también Asia. La Unión Europea selló un acuerdo de libre comercio con India a principios de 2026 con el objetivo de duplicar las exportaciones de mercancía de la UE a la India hasta 2032 gracias a la eliminación o reducción de aranceles con Nueva Delhi.